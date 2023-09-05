RUSDELFI В УКРАИНЕ | В тылу близ фронта инженеры создают портативные зарядные устройства для нужд ВСУ

В условиях войны не обходится без форс-мажоров. Дмитрий вспоминает ранний звонок от друга, который работает пожарником. „Что у вас случилось? У нас вызов к вам в мастерскую“, - вспоминает Дмитрий слова приятеля. Звонок был во время комендантского часа, в ту ночь Николаев очередной раз бомбили.