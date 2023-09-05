05.09.2023, 20:09
RUSDELFI В УКРАИНЕ | В тылу близ фронта инженеры создают портативные зарядные устройства для нужд ВСУ
Инженеры собирают средства, чтобы производить повербанки большой емкости и другие зарядные устройства для нужд ВСУ.
Директор Solar Service Дмитрий Колосовский говорит, что до 24 февраля 2022 года фирма занималась производством солнечных батарей.
В условиях войны не обходится без форс-мажоров. Дмитрий вспоминает ранний звонок от друга, который работает пожарником. „Что у вас случилось? У нас вызов к вам в мастерскую“, - вспоминает Дмитрий слова приятеля. Звонок был во время комендантского часа, в ту ночь Николаев очередной раз бомбили.
Позже выяснилось, что примерно в 10-15 метрах от сервиса упала ракета С-300.
Инженеры собирают средства, чтобы производить повербанки большой емкости и другие зарядные устройства для нужд ВСУ.