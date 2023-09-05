МНЕНИЕ | Поникший Эрдоган и воинственный Путин: страсти по зерну продолжаются

Фактически ничем закончились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые прошли 4 сентября 2023 года в Сочи. Турецкий лидер приехал с намерением реанимировать „зерновую сделку“, дав возможность восстановить морской коридор для вывоза украинской сельхозпродукции из зоны боевых действий через проливы в Средиземное море. Путин настаивал: сделки не будет, пока мировое сообщество не выполнит условий прежнего договора. Поэтому, скорее всего, эта сделка пока уходит в историю, если не случится чуда. Еще хозяин Кремля сказал, что не против переговоров с Украиной, в надежде удержать завоеванное, но это не то, что от него ждут в Киеве.