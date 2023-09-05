Правда ли, что командир 123-й бригады теробороны Украины приказал развернуть мобильные крематории?

Как сообщили информационные ресурсы, в интернет просочился снимок приказа, якобы отданного командиром 123-й бригады территориальной обороны Украины. Согласно этому документу, ввиду логистических проблем, высоких потерь личного состава и переполнения моргов заместителям командира приказано организовать работу мобильных крематориев. Командиры батальонов должны были провести разъяснительные беседы с военнослужащими о необходимости их кремации в случае гибели и получить соответствующее письменное согласие. Об этом приказе написали „ Комсомольская правда », „ Российская газета » и „ Аргументы и факты », а также Newsland и ZMaps . Новость широко разошлась во „ ВКонтакте », скриншот приказа опубликовали Telegram-каналы „ Милитарист » (493 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Соловьёв » (393 000), „ Дмитрий Василец » (215 000), „ Осташко! Важное » (123 000) и „ Украина.ру » (92 000).

Тема переполнения моргов, нехватки мест на кладбищах и использования мобильных крематориев регулярно поднимается в новостях о войне в Украине. Одна из причин — отсутствие открытых официальных данных о собственных потерях с обеих сторон, что позволяет пропаганде вбрасывать сведения, якобы косвенно подтверждающие факт занижения этих цифр противником. Так, в начале марта 2022 года Сеть обошло видео, где рассказывалось, что российская армия на территории Украины использует мобильные крематории для уничтожения следов потерь среди военнослужащих. Как вскоре выяснилось, ролик был снят ещё в 2013 году самой компанией-разработчиком, в нём запечатлено сжигание мусора; ранее видео уже использовали как свидетельство сжигания тел военных на Донбассе (2014 год), санкционных продуктов (2015 год) и жертв вакцинации от COVID-19 (2021 год). С другой стороны, наши коллеги из „Вокс Украина“ разбирали манипулятивные новости о том, что на кладбище в Харькове закончились места для захоронений, о создании в Киеве военного кладбища на 100 000 — 200 000 мест, а также о требовании родственников военных из бригады „Азов“ увеличить количество кладбищ в Украине.