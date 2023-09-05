Таллиннский предпринимательский конкурс отмечает юбилей
Каждую осень Таллиннский стратегический центр проводит для предпринимателей города конкурс, целью которого является поощрение наиболее выдающихся предпринимателей столицы и организаций, продвигающих предпринимательство.
В этом году предпринимательский конкурс проводится уже в двадцатый раз, являясь одним из старейших в Эстонии и в этой сфере подобных конкурсов. Номинироваться на конкурс можно до 10 сентября в семи основных категориях: лучший проект развития, способствующий предпринимательству или туризму, проект сотрудничества между предприятиями, начинающее предприятие, проект года в области туризма, создатель рабочих мест, экоинновация и решение будущего.
Помимо основных категорий, в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом, Таллиннским университетом, Эстонской академией художеств и целевым фондом „Эстонские прикладные вузы“ вручаются специальные призы за лучшие прикладные исследования года. На торжественном мероприятии, которое состоится 27 сентября, будет выражено признание всем таллиннским предприятиям и объявят победителей конкурса.
Директор по предпринимательству города Таллинна Калле Киллар считает, что городской предпринимательский конкурс – это нечто большее, чем просто раздача призов. „Это выражение признания тем, кто осмеливается ступить на тернистый путь предпринимательства, требующий не только умения создавать, но и умения приспосабливаться. В разных категориях мы поощряем тех, кого можно считать ориентирами в изменяющихся условиях, будь то девелоперы с их инновационными проектами, синергические проекты по сотрудничеству, начинающие предприятия или устойчивые проекты в сфере туризма. Эти предприниматели доказали, что успех заключается в умении противостоять вызовам и видеть в них возможности“, – сказал Киллар.
„В то же время мы стараемся поощрять не только достижения таких предпринимателей, но и внимание, которое они уделяют улучшению общества и окружающей среды. Мы считаем, что предприниматели несут ответственность за поддержку устойчивого развития в целом. Решения, которые принимаются сегодня, формируют завтрашний день. И поощрять нужно предпринимателей, которые не только следуют трендам, но и сами задают их, соблюдая при этом принципы устойчивости. Давайте призовем их не только конкурировать между собой, но и взаимодействовать, создавая тем самым жизнеспособное завтра“, – подчеркнул директор по предпринимательству.
Принять участие в конкурсе предлагается всем предприятиям города Таллинна, которые за год достигли чего-то значимого в своей сфере. К примеру, выпустили на рынок новый интересный продукт или услугу, своей деятельностью создали дополнительную ценность для общества или реализовали крутой проект сотрудничества. Предложить свою кандидатуру на конкурс можно через веб-сайт Таллиннского дня предпринимательства – подача заявки несложная и не отнимет много времени.
Член-учредитель Rakett69 teadusstuudiod Кристи Мяртин, компания которой в прошлом году удостоилась титула „Блестящий старт“, признается, что они очень долго думали, стоит ли номинироваться на конкурс. „К счастью, за час до окончания конкурса мы успели подать заявку и победили! Я рекомендую всем таллиннским предприятиям ознакомиться с условиями и, если вы соответствуете, то вперед!“ – подбадривает Кристи.
Член правления Lidl Eesti Лийна Киппасто сказала: „Стоявшая перед Lidl задача заполнить все магазины персоналом и нанять сразу 900 человек была настоящим вызовом, но мы благодарны всем людям, которые доверились нам, несмотря на то, что мы были новичками на эстонском розничном рынке и не были здесь известны в качестве работодателя. Приз от Таллиннского центра предпринимательства в категории „Создатель рабочих мест“ стал признанием для всей команды Lidl. Lidl и впредь продолжит расширение и создание новых хорошо оплачиваемых рабочих мест как в Таллинне, так и в других городах Эстонии. Мы призываем все предприятия смело встречать новые вызовы и принимать участие в конкурсе“.
Категории в 2023 году
Номинируйтесь на приз „Проект развития 2023 года“, если ваш девелоперский проект помогает формированию современного городского пространства, которое способствует развитию предпринимательства и туризма, и созданию привлекательной жилой среды.
В прошлом году победу в этой категории за развитие дома Polaris в бизнес-квартале Avala одержало Kaamos Kinnisvara AS. Исполнительный директор фирмы Таймо Мурель призывает других предпринимателей участвовать в конкурсе. „Отличительные черты всех наших проектов – это современность, экологичность и энергоэффективность. Если и на вашем предприятии действуют такие же ценности, то смелее – участвуйте в Таллиннском предпринимательском конкурсе!“ – говорит Мурель.
В прежние годы из проектов по развитию членов жюри покоряли также Круизный терминал и променад на крыше в порту Ванасадам (AS Tallinna Sadam), Дом Луриха (Mainor Ülemiste AS), портовый городок Ноблесснер (BLRT Grupp AS), исторический центр впечатлений Эстонского исторического музея на Маарьямяэ (Эстонский исторический музей), а также удачные решения других не таких крупных компаний.
Номинируйтесь на приз „Проект сотрудничества 2023“, если вам удалось реализовать какой-то проект в сотрудничестве с предпринимателями, научно-исследовательскими учреждениями и/или организациями третьего сектора, имеющими схожий с вашим экономический интерес, и в результате этого потенциал на достижение экономического успеха значительно повысился.
В прошлом году победной в этой категории оказалась модель сотрудничества в Ülemiste City, связанная с многоразовой упаковкой. В прежние годы в этой категории отличались Интеллектуальная транспортная система (ITS Estonia, Эстонский союз инфотехнологий и коммуникаций), Global Virtual Solutions (Marketing Communication Alliance OÜ, SA Tallinna KultuuriKatel и Eventech OÜ), а также Iseauto (AuVe Tech OÜ, Таллиннский технический университет и ABB AS).
Номинируйтесь на приз „Блестящий старт 2023“, если вы начали свою предпринимательскую деятельность в Таллинне в течение последних трех лет, чтобы город мог выразить признание за вашу предприимчивость, новаторство и быстрое развитие.
В 2022 году победителем в этой категории стало Kvark Unicornland, более известное под названием Rakett69 Teadusstuudiod. Прежде блестящий старт совершали действующее в секторе инфотехнологий и логистики Sixfold OÜ, сконцентрированное на сложных специальных решениях программного обеспечения Srini OÜ, занимающееся монтажом промышленных машины и оборудования Smartcraft OÜ; поставщик программного обеспечения и консультационных услуг в сфере инфотехнологий и кибербезопасности Catapult Labs OÜ и другие.
Номинируйтесь на „Проект года в области туризма 2023“, если в этом году вы реализовали проект, который принес Таллинну как туристическому объекту дополнительную ценность и повысил его узнаваемость.
Победителем прошлого года в этой категории стал Эстонский союз конькобежцев, организовавший в Таллинне чемпионат по фигурному катанию в 2022 году. Ранее признания удостаивались Эстонский союз легкой атлетики, который провел в Таллинне Чемпионат Европы по U23 и U20, Целевое учреждение „Эстонский морской музей“ за центр посещений „Музей Толстая Маргарита“, Fotografiska Tallinn, Эстонский футбольный союз за организацию в Таллинне финала Суперкубка УЕФА, а также Kistler-Risto Eesti AS за открытие „Тюремных камер КГБ“ на улице Пагари.
Номинируйтесь на приз „Создатель рабочих мест 2023“, если в течение последнего года вы создали как минимум 10 рабочих месте в Таллинне или его окрестностях, и расширение деятельности было сопряжено с инвестициями.
В 2022 году лучшим создателем рабочих мест стало Lidl Eesti OÜ. Ранее этого признания несколько раз удостаивались Bolt Technology OÜ и TransferWise Ltd, а также Pipedrive OÜ. Однако наряду с фирмами, занимающимися программным обеспечением и инфотехнологиями, в этой категории успеха добивались, например, производитель косметической продукции OÜ Eurobio LAB и производитель слуховых аппаратов Widex Eesti OÜ.
Номинируйтесь на приз „Экоинновация 2023“, если вы оказали ощутимое положительное влияние на окружающую среду при помощи новых инновационных решений, способствовали более широкому и ответственному использованию экологичных решений и предоставляли населению информацию об экологически сознательных предприятиях, разработавших экологически инновации.
В прошлом году приз в этой категории достался Filaret OÜ, производящему 3D-материалы из окурков. Ранее этот приз доставался, например, OÜ Eesti Pandipakend за проект, связанный с многоразовыми стаканчиками и упаковками. Эта категория в конкурсе бывает не каждый год, а лишь время от времени. В 2018 году победителем в ней стал производитель чистящих средств Mulieres OÜ.
Номинируйтесь на приз „Решение будущего 2023“, если в течение последних двух лет вы вывели на рынок или взяли в обращение новый или существенно усовершенствованный продукт, услугу, технологию или бизнес-модель, которые позволяют экономить ресурсы, делают городскую среду лучше и продуманнее и способствуют развитию общества.
Эта категория относительно новая – она появилась в конкурсе всего четыре года назад. В прошлом году приз в этой категории выиграло Bisly OÜ за свою технологию умного дома. Их технология интеллектуального здания уникальна даже по мировым меркам, поскольку она позволяет сделать энергосберегающими самые разные здания, например, многоквартирные дома, офисные здания, школы, а также спортивные и производственные холлы. В прежние годы признания удостаивались также R8 Technologies OÜ за основанное на искусственном интеллекте программное обеспечение R8 Digitaalne Operaator, Roofit Solar Energy OÜ за металлические „солнечные крыши“ и Sirf OÜ за проект, посвященный алгоритму машинного зрения.
В каждой категории выбирают трех номинантов, среди которых определяется победитель. Победители будут объявлены 27 сентября на торжественном приеме, посвященном Таллиннскому дню предпринимательства.