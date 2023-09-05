Таллиннский предпринимательский конкурс отмечает юбилей

„В то же время мы стараемся поощрять не только достижения таких предпринимателей, но и внимание, которое они уделяют улучшению общества и окружающей среды. Мы считаем, что предприниматели несут ответственность за поддержку устойчивого развития в целом. Решения, которые принимаются сегодня, формируют завтрашний день. И поощрять нужно предпринимателей, которые не только следуют трендам, но и сами задают их, соблюдая при этом принципы устойчивости. Давайте призовем их не только конкурировать между собой, но и взаимодействовать, создавая тем самым жизнеспособное завтра“, – подчеркнул директор по предпринимательству.

Директор по предпринимательству города Таллинна Калле Киллар считает, что городской предпринимательский конкурс – это нечто большее, чем просто раздача призов. „Это выражение признания тем, кто осмеливается ступить на тернистый путь предпринимательства, требующий не только умения создавать, но и умения приспосабливаться. В разных категориях мы поощряем тех, кого можно считать ориентирами в изменяющихся условиях, будь то девелоперы с их инновационными проектами, синергические проекты по сотрудничеству, начинающие предприятия или устойчивые проекты в сфере туризма. Эти предприниматели доказали, что успех заключается в умении противостоять вызовам и видеть в них возможности“, – сказал Киллар.

Помимо основных категорий, в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом, Таллиннским университетом, Эстонской академией художеств и целевым фондом „Эстонские прикладные вузы“ вручаются специальные призы за лучшие прикладные исследования года. На торжественном мероприятии, которое состоится 27 сентября , будет выражено признание всем таллиннским предприятиям и объявят победителей конкурса.

В этом году предпринимательский конкурс проводится уже в двадцатый раз, являясь одним из старейших в Эстонии и в этой сфере подобных конкурсов. Номинироваться на конкурс можно до 10 сентября в семи основных категориях: лучший проект развития, способствующий предпринимательству или туризму, проект сотрудничества между предприятиями, начинающее предприятие, проект года в области туризма, создатель рабочих мест, экоинновация и решение будущего.

Принять участие в конкурсе предлагается всем предприятиям города Таллинна, которые за год достигли чего-то значимого в своей сфере. К примеру, выпустили на рынок новый интересный продукт или услугу, своей деятельностью создали дополнительную ценность для общества или реализовали крутой проект сотрудничества. Предложить свою кандидатуру на конкурс можно через веб-сайт Таллиннского дня предпринимательства – подача заявки несложная и не отнимет много времени.

Член-учредитель Rakett69 teadusstuudiod Кристи Мяртин, компания которой в прошлом году удостоилась титула „Блестящий старт“, признается, что они очень долго думали, стоит ли номинироваться на конкурс. „К счастью, за час до окончания конкурса мы успели подать заявку и победили! Я рекомендую всем таллиннским предприятиям ознакомиться с условиями и, если вы соответствуете, то вперед!“ – подбадривает Кристи.

Член правления Lidl Eesti Лийна Киппасто сказала: „Стоявшая перед Lidl задача заполнить все магазины персоналом и нанять сразу 900 человек была настоящим вызовом, но мы благодарны всем людям, которые доверились нам, несмотря на то, что мы были новичками на эстонском розничном рынке и не были здесь известны в качестве работодателя. Приз от Таллиннского центра предпринимательства в категории „Создатель рабочих мест“ стал признанием для всей команды Lidl. Lidl и впредь продолжит расширение и создание новых хорошо оплачиваемых рабочих мест как в Таллинне, так и в других городах Эстонии. Мы призываем все предприятия смело встречать новые вызовы и принимать участие в конкурсе“.

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