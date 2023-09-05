ФОТО | Хоккеисты ЦСКА вышли на разминку перед матчем КХЛ в форме с символом российского вторжения в Украину

В матче за Кубок открытия Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА играл с казанским „АК Барсом“ и потерпел поражение со счетом 2:5.

Хоккеисты московского ЦСКА вышли на раскатку перед матчем нового сезона КХЛ с „Ак Барсом“ в форме с буквой Z и элементами эмблемы батальона „Эспаньола“, сформированного из футбольных фанатов и который участвует в войне в Украине.

Батальон „Эспаньола“ — российское подразделение, сформированное из футбольных фанатов разных клубов, в том числе ЦСКА, „Зенита“, „Спартака“, „Локомотива“. По данным издания „Черта“, батальон „Эспаньола“ связан с бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым и „Единой Россией“. Подразделение возглавляет участник группировки радикальных фанатов Red-Blue Warriors Станислав Орлов.

Телеграм-канал Mash пишет, что символическое вбрасывание шайбы перед матчем сделал командир батальона с позывным „Испанец“.

В матче также принял участие вратарь ЦСКА Иван Федотов. За это Международная федерация хоккея (IIHF) оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) на пять тысяч швейцарских франков. Это связано с тем, что IIHF встала на сторону клуба НХЛ „Филадельфия“ в споре с ЦСКА по поводу прав на Федотова — американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии.

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