Угон не принес успеха. Почти половина авиалайнеров иностранного производства в России простаивают на земле

Как сообщило недавно агентство Reuters, с мая 2022 года по июнь 2023 года российские авиакомпании ввезли в обход санкций через третьи страны авиазапчастей на 1,2 млрд долларов (1,103 млрд евро). Поставки осуществлялись через Молдову, Турцию, Таджикистан, ОАЭ, Турцию, Китай и Кыргызстан.

Санкции были наложены на российские авиакомпании после того, как Россия по решению президента Владимира Путина фактически угнала у иностранных лизингодателей 515 самолетов производства Airbus и Boeing.

В публикации Reuters со ссылкой на данные швейцарского аналитического агентства ch-aviation указано, что сейчас российские авиакомпании активно эксплуатируют или обслуживают 541 самолет иностранного производства, что „примерно на том же уровне, что и до войны, с учетом 75 самолетов, изъятых у них иностранными владельцами“.