Угон не принес успеха. Почти половина авиалайнеров иностранного производства в России простаивают на земле(19)
Около половины парка самолетов иностранного производства, принадлежащего российским авиакомпаниям, находится на приколе. Санкции, введенные на поставки в Россию авиазапчастей после начала вторжения России в Украину, привели к двукратному росту цен на них, а объемы закупок не достигают и трети довоенного уровня. Россия не может даже эксплуатировать самолеты украинского производства. Цена авиабилетов растет, госсубсидии снижаются, а авиакомпании терпят убытки, пишет rus.delfi.lv.
Как сообщило недавно агентство Reuters, с мая 2022 года по июнь 2023 года российские авиакомпании ввезли в обход санкций через третьи страны авиазапчастей на 1,2 млрд долларов (1,103 млрд евро). Поставки осуществлялись через Молдову, Турцию, Таджикистан, ОАЭ, Турцию, Китай и Кыргызстан.
Санкции были наложены на российские авиакомпании после того, как Россия по решению президента Владимира Путина фактически угнала у иностранных лизингодателей 515 самолетов производства Airbus и Boeing.