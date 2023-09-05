В Нарве обнаженный мужчина разгуливал по улицам и в магазине пытался расплатиться за товар зажигалкой

Полиция рассказала RusDelfi о том, что в понедельник, 4 сентября, около 19 часов вечера, в Центр тревоги сообщили, что в Нарве на улице Пушкина гуляет обнаженный мужчина, который этим раздражает окружающих. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирье Нейссаар сообщила, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и был доставлен в медицинское учреждение.