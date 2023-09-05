В Нарве обнаженный мужчина разгуливал по улицам и в магазине пытался расплатиться за товар зажигалкой(9)
В понедельник в социальных сетях нарвитяне обсуждали случай, когда обнаженный мужчина разгуливал по улицам и даже зашел в магазин, попытавшись расплатиться за товар зажигалкой.
Люди делились историями с участием данного мужчины, предположив, что, возможно, человек страдает каким-то душевным расстройством.
Полиция рассказала RusDelfi о том, что в понедельник, 4 сентября, около 19 часов вечера, в Центр тревоги сообщили, что в Нарве на улице Пушкина гуляет обнаженный мужчина, который этим раздражает окружающих. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирье Нейссаар сообщила, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и был доставлен в медицинское учреждение.
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