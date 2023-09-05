В Калужской, Тверской и Московской областях сбили беспилотники. Собянин сообщил, что в Подмосковье поврежден „бытовой объект“

По словам Собянина, в Московской области из-за падения обломков дрона поврежден „бытовой объект“. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева уточнила , что это гараж. В московских аэропортах Внуково и Шереметьево ночью временно ограничивали полеты. Последний раз Собянин сообщал о беспилотниках, летевших в сторону Москвы, 1 сентября. По его словам, дрон был сбит Московской области рядом с Люберцами. Украинская военная разведка утверждала, что в Люберцах после атаки дрона произошел пожар на Томилинском электронном заводе. Подтверждения этой информации не было.

