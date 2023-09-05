Новости России
05.09.2023, 08:30

В Калужской, Тверской и Московской областях сбили беспилотники. Собянин сообщил, что в Подмосковье поврежден „бытовой объект“

 
Фото из ТК Татьяны Витушевой
Фото из ТК Татьяны Витушевой
ФОТО: Витушева

Meduza со ссылкой на официальные источники пишет, что в ночь на 5 сентября силами ПВО были уничтожены беспилотники, пытавшиеся атаковать столицу. Дроны сбили в Калужской и Тверской областях, а также в Истринском районе Подмосковья.

По словам Собянина, в Московской области из-за падения обломков дрона поврежден „бытовой объект“. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева уточнила, что это гараж. В московских аэропортах Внуково и Шереметьево ночью временно ограничивали полеты. Последний раз Собянин сообщал о беспилотниках, летевших в сторону Москвы, 1 сентября. По его словам, дрон был сбит Московской области рядом с Люберцами. Украинская военная разведка утверждала, что в Люберцах после атаки дрона произошел пожар на Томилинском электронном заводе. Подтверждения этой информации не было.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии