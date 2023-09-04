Путин и Эрдоган не договорились в Сочи о возобновлении зерновой сделки

Также он объявил, что Россия организует поставки одного миллиона тонн зерна в Турцию для переработки, а затем безвозмездной транспортировке в беднейшие страны Африки. К этой инициативе может также присоединиться Катар, уточнил Путин.

Президент РФ отметил, что инициатива не является альтернативой зерновой сделке. „Там есть же еще Украина, у которой есть свои интересы, мы это все прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны огромный вклад, это было бы с нашей стороны огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран. Это совершенно очевидные вещи“, — сказал Путин.