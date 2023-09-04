ФОТО | ЧЕ по волейболу: Эстония проиграла Сербии, но сохранила шансы на плей-офф

В первом сете Сербия быстро вышла вперед и одержала победу со счетом 25:16.

Второй сет прошел в равной борьбе и ни одна из команд не позволяла уйти в отрыв. При счете 22:21 Сербия выиграла два очка подряд, затем Эстония счет сравняла, но концовка осталась за сербами, которые выиграли со счетом 25:23.

В третьем сете сербы снова быстро вышли вперед, не позволив сборной Эстонии сократить отставание в счете и одержали победу со счетом 25:22.

Эстония сохранила шансы на выход в плей-офф, но для этого во вторник надо будет обязательно обыгрывать Бельгию.

Турнирная таблица:

До матча:

В воскресенье Эстония одержала драматическую победу над Швейцарией со счетом 3:2. Ранее Эстония потерпела поражения со счетом 3:0 от Германии и Италии. Сербия выиграла у Швейцарии 3:0 и Бельгии 3:1. В пятницу они проиграли Италии со счетом (3:0).

Эстония и Сербия играли между собой трижды. В плей-офф на ЧЕ-2015 Эстония проиграла со счетом 3:2, выигрывая по ходу встречи 2:0. Шесть лет назад команды встречались на групповой стадии ЧЕ и тогда Сербия также выиграла со счета 3:2.

Эстония сохранила шансы на выход в плей-офф, но для этого во вторник надо будет обязательно обыгрывать Бельгию.

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