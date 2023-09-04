Между землей и небом — война. Эксперты о том, что сможет противопоставить Россия переданным Украине американским истребителям F-16
По данным проекта Oryx, ведущего статистику воздушных потерь обеих сторон, с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года РФ потеряла 78 боевых самолётов (в их числе МиГ-31, Су-30, Су-25, Су-35 и другие). За тот же период Украина потеряла 65 самолётов.
„Некоторые могут утверждать, что Россия сейчас слабее, чем в начале войны. С точки зрения наземных войск это так. Но её военно-воздушные силы остаются в основном нетронутыми“, — заявил британский маршал авиации Рич Найтон на глобальной конференции руководителей авиации и космонавтики.
В презентации доклада Королевских ВВС подчеркивалось, что ВКС России сохранили около 96% своих самолётов — 2021 боевую машину. По данным, представленным в презентации Найтона, „на каждые 15 украинских боевых самолётов приходится около 100 российских самолётов“.
Ситуация с подсчётом боевых потерь российской авиации не самая простая. „В процентном соотношении потери маленькие. В численном — большие. И это не только 78 самолётов, но и столько же обученных пилотов с боевым опытом, ценящихся в российских ВВС на вес золота. Российские генералы реально оценили потери собственной авиации. Поэтому перестали посылать пилотов за линию фронта, опасаясь ещё больших угроз со стороны украинских ПВО, мощность которых благодаря поставкам западного вооружения сегодня увеличилась в разы“, — рассказал нам израильский военный эксперт, автор телеграм-канала Peacemaker Сергей Мигдаль.
Игра в прятки
С начала агрессии Россия использовала свои запасы ракет большой дальности, чтобы нанести максимальный ущерб украинским ВВС и разрушить как можно большее количество самолётов, находящихся в глубине за линией фронта.
Надо отметить, что украинские военные адекватно оценивали исходящую от России угрозу и незадолго до войны построили сеть отдельных взлётно-посадочных полос, расположенных в укромных точках в разных концах Украины. Благодаря таким „пряткам“ украинцам удалось сберечь большую часть собственной авиации. Сегодня на этих объектах они успешно заправляют и меняют боекомплекты своих боевых машин.
До начала войны Украина не считала, что живет бок о бок со страной-агрессором, и практически не занималась таким дорогостоящим процессом, как реформирование ВВС. Страна воюет на самолётах ещё советского производства, значительно уступающих модернизированным МиГ-29 и российским манёвренным самолётам Су-35 класса 4++. Поставки боевых самолётов советского производства из разных, в основном восточноевропейских, стран несколько снизили потери украинской авиации, но современные F-16 должны помочь стране достичь желаемого превосходства в воздухе.
„Народный“ истребитель
Представленный военным в 1978 году многоцелевой истребитель F-16 имеет одно- и двухместную конфигурации. Год спустя начался его массовый выпуск. Самолёт постоянно модернизировался и приобрёл признаки истребителя пятого поколения. В результате четвёртой версии модернизации он получил более совершенные авионику, радар и вооружения. На сегодняшний день F-16 — скоростной и манёвренный самолет с высокими лётно-техническими характеристиками, способный выполнять атаки класса „воздух–воздух“ и „воздух–земля“. Боевой самолёт справляется с множеством задач — от наземных атак, радиоэлектронной борьбы и поддержки наземных войск с воздуха до схваток в воздушном пространстве.
Более 3000 истребителей F-16 стоят на вооружении 24 стран. Из них около 1000 — на вооружении США. Остальные переданы в ВВС Польши, Дании, КНР, Голландии, ОАЭ, Израиля, Греции, Турции и Бельгии. К началу войны в Украине компанией General Dynamics было выпущено около 5000 экземпляров, что сделало истребитель самым распространённым в мире. Стоимость новенького F-16 составляет 63 миллиона долларов.
Машина имеет большой опыт участия в вооружённых конфликтах. Во время операции „Буря в пустыне» в 1991 году 249 самолетов F-16 ВВС США совершили 13 340 боевых вылетов, нанеся по иракским войскам больше ударов, чем любая другая модель самолётов коалиции.
С момента окончании операции и вплоть до вторжения Ирак в 2003 году самолёты патрулировали беспилотные зоны, введённые США и Великобританией в Ираке. Затем, F-16 применялись в ходе операции „Южный дозор“. Во время войны на Балканах в 1994–1995 годах блок НАТО использовал их для атак по наземным целям и во время обеспечения беспилотной зоны над Боснией. ВВС США использовали F-16 в Афганистане начиная с 2001 года. В 2003 он был основным истребителем во время американского вторжения в Ирак. Американцы потеряли всего один истребитель, и тот разбился недалеко от Багдада только потому, что закончилось топливо. Армия обороны Израиля успешно применяет самолёт с 1981 года. Тогда израильский F-16 сбил сирийский вертолёт Ми-8 советского производства.
Самолёты будут, но и проблемы тоже
Почему речь о поставках F-16 ведётся так долго и что тормозило европейских союзников США согласиться на поставку F-16 в Украину? Дело в том, что поставки самолётов намного сложнее, чем поставки танков и артиллерии.
Подготовка пилотов современных истребителей — долгий и дорогостоящий процесс. Пока непонятно, в каком количестве и сколько времени на это уйдёт. F-16, как и другие самолёты, требуют сложного и своевременного обслуживания. Кто их будет обслуживать и какими силами — неизвестно. Остаётся открытым и вопрос с наземными командами самолётов, — с теми, кто их заправляет и пополняет запасы вооружений. Чем лучше обучена команда, тем меньше времени тратит пилот на земле и тем скорее может вернуться в район боевых действий. Решение этих проблем по силам ВСУ.
„Да, это всё нужно готовить, потому что F-16 — самолёт очень требовательный к наземной инфраструктуре и к состоянию взлётно-посадочных полос. Что касается пилотов — украинского лётчика не нужно учить летать, он это умеет. Его нужно научить управлять именно этой машиной. И тут особых проблем не будет. Если минимум две сотни египетских пилотов обучили летать на F-16, то, полагаю, у украинцев с этим проблем не будет. Как и с изучением английского языка. Если египтян обучили — украинцев точно смогут. Я не недооцениваю египетских лётчиков, просто считаю, что украинские пилоты сделают это не хуже. Можно устроить интенсив по английскому на пару месяцев. Проблема не в лётчиках, а в техническом персонале, который тоже нужно учить. Учить его придется с нуля. Но для этого есть технические протоколы и регламенты, где всё до мелочей прописано“, — рассказал нам военный эксперт, автор телеграм-канала „Война с Ордой“ Сергей Ауслендер.
„F-16 — более прихотливый самолёт, чем МиГ-29, способный взлетать с импровизированных взлётно-посадочных полос, построенных на шоссе. После выполнения боевого задания украинцы укрывают свои МиГи в лесу, что делает их практически незаметными. Там же в лесу находятся мобильные пункты управления, заправщики и другие службы. F-16 так не работает. В подобном режиме может работать специально созданный для этого шведский истребитель Grippen компании Saab, но проблема в том, что этот самолёт выпускается в очень ограниченных количествах. Это всё надо строить и делать. Ясно, что весь основной ремонт будет делаться в Польше, на вооружении которой стоит около сотни американских самолётов. У поляков есть авиаремонтные заводы, где можно производить не только обслуживание, но и глубокий ремонт. Можно нанять фрилансеров на Западе, то есть заключать контракты с частными компаниями, которые смогут нанимать специалистов за хорошие деньги и отправлять в Украину. Как бывшие военные, которые перевозят грузы для американских баз в Ираке“, — добавил Сергей Мигдаль.
Су-35 — дитя маркетинга
В небе Украины американским F-16 будет противостоять в том числе самый „крутой“ российский истребитель Су-35. Конечно, по техническим характеристикам российский самолет ближе к американскому F-15, но пока речь о поставках последнего в Украину не идёт. При этом американскими конструкторами и военными использование боевых машин F-15 и F-16 задумывалось как работа в паре. На сегодняшний день подобным образом обе машины за пределами США используются только в Израиле.
Российские пропагандисты любят рассказывать об „уникальности“ модели Су-35, „забывая“, что этот самолёт — глубокая модернизация советского истребителя Су-27, сконструированного еще в 1970-х годах. Советские конструкторы задумали тогда сделать новый самолёт как ответ на появление в небе американского F-15. Когда им стало понятно, что „Сушки“ и МиГи американец „ест“, не запивая.
Так что разговоры про новую машину — маркетинговый ход, рассчитанный прежде всего на иностранных покупателей российского самолёта. К тому же, в отличие от F-16, у Су-35 не было опыта реального военного применения до украинской войны. Да, российские ВВС использовали его в Сирии, но исключительно для ударов по наземным целям. Смешно ожидать у ИГИЛ или у сирийской оппозиции наличия собственной авиации. А у Украины уже были зафиксированные успешные удары по Су-35 под Брянском.
Как американский, так и российский самолёты прошли несколько этапов глубокой модернизации. И оба сильно отличаются от предшественников. В Соединённых Штатах при каждом обновлении боевой машины менялась лишь аббревиатура, а порядковый номер модели F-15 оставался.
Россия же опять пошла своим путем. Первую глубокую модернизацию Су-27 получил еще в конце 1980-х. Тогда, будущую надежду российских ВВС хотели назвать Т-10М. Было выпущено всего 12 машин, и о проекте благополучно забыли до 1990-х годов. Затем, по причине полученных в то время Россией большого количества нефтяных денег и западных военных технологий, проект модернизации Су-27 возродили. Его назвали Су-30. В Кремле решили, что самолёт сможет неплохо продаваться в развивающиеся страны, и поменяли ему имя на привычное нам Су-35, оценив машину в 50 миллионов долларов. Надо сказать, тактика сработала, но отчасти. „Его пытались продать Индии, Индонезии, Египту, но там остались очень недовольны техническим обслуживанием самолета и его поддержкой. Индонезия на этом обожглась и дала „задний ход“. Покупатели поняли, что если у Су-35 и есть какие-то преимущество перед конкурентами, то от него немало и головной боли. Когда две трети парка стоит без запасных частей или не может летать из-за технических неполадок — это не нравится никому. В результате самолёты продали лишь Алжиру. Алжирцы известны на оружейном рынке тем, что покупают всё подряд. Ещё самолёт хотел купить Иран, но сделка не состоялась в рамках негласных соглашений между Израилем и Россией. С американским F-16 подобных проблем не было.
Тем не менее Су-35 — хорошая боевая машина. У него хороший радар, достойные способности ведения воздушного боя, два двигателя с боковой тягой. Он способен нести дальнобойные ракеты, представляющие большую проблему. Украинцы, работающие на расстоянии 200 километров от линии фронта, должны быть очень осторожными из-за ракет Су-35“, — поделился мнением Сергей Мигдаль. Это так, согласен Сергей Ауслендер, но есть нюанс: „С точки зрения вооружения американские самолеты оснащены ракетами „воздух–воздух“, которых нет у россиян. Выпускает, к примеру, Су-35 ракету по F-16, но американский летчик имеет возможность эту ракету сбить. У „американца“ есть ракета, предназначенная для воздушного боя, с дальностью поражения до 200 километров, которую лётчик Су-35 может до последнего момента даже не заметить. Его самолёт не будет облучен радаром, и у него не включится сигнал ракетной атаки“.
Ближнего боя не будет
В современной авиационной войне нам не дождаться захватывающих кадров воздушных ближних боёв между летчиками. Всё это осталось в прошлом веке. Как и кадры, где воздушные асы передавали друг другу по радио: „Атакуй, я прикрою“. Вслед за технологическими изменениями в авиации изменилась и сама концепция воздушной войны. „Нет имеет смысла сравнивать лётные характеристики F-16 и Су-35, такие как количество двигателей, скорость набора высоты, скорость выхода из пике, угол атаки, — весь этот спектр технических характеристик. Сегодня, на мой взгляд, это не имеет никакого значения, поскольку никакого ближнего боя быть не может. Вероятность того, что F-16 и Су-35 встретятся в одиночном ближнем бою, как во времена Второй мировой войны, стремится к нулю. В современной доктрине применения авиации одиночный, маневрённый, ближний бой — аномалия. Сейчас другая концепция войны. Поэтому разница не в лётных характеристиках, а в концепции применения. Су-35: это самолёт-одиночка. Взлетел — и полетел воевать, выполняя поставленную боевую задачу. F-16 всегда действует в группе.
Сейчас наиважнейшая вещь — информационное сопровождение операции. В тот момент, когда летчик Су-35 взлетает со взлётно-посадочной полосы, пилот F-16 уже точно знает, что там что-то взлетело. Ему не надо ничего обнаруживать с помощью своей радиолокационной станции. Он всё знает с помощью АВАКС, спутников и других средств, потому что все они замкнуты в единую информационную систему. В этом смысле F-16 имеет колоссальное преимущество перед Су-35 благодаря включённости в единую боевую систему. Задача лётчика американского самолета — довести машину до боевого рубежа. Когда загорелась условная зеленая лампочка на панели, показывающая, что рубеж пуска пройден, — нажать пусковую кнопку и выпустить на цель ракету. Затем пилот разворачивает самолёт и летит обратно. Потому что сотни людей работают над тем, чтобы нужная цель была поражена в нужное время: разведка, средства радиоэлектронной борьбы, радиолокационной и так далее“, — рассказал Сергей Ауслендер.
Чтобы лучше разобраться в концепции современной войны в воздухе, мы обратились к полковнику запаса ВСУ, летчику-инструктору, военному эксперту Роману Свитану: „Не встречаются самолёты в воздухе — встречаются системы, куда входят радиотехнические средства обнаружения, системы целеуказания (например, АВАКС), система спутникового слежения. И лишь маленькая часть этого механизма — ракетоноситель, которым и является F-16, платформа для обстрела ракетами. И встречаться F-16 с Су-35 не будут, потому что их системы не подпустят друг к другу. Сначала система обнаруживает цель. Ей не важно, какой это самолёт противника. Потом принимается решение, как наиболее целесообразно эту цель уничтожить. Либо наземной ракетой, например с Пэтриот, либо ракетой воздушного базирования с F-16, если он успеет быстрее долететь. Поэтому никому воздушные бои не нужны, а основной задачей современного самолёта является своевременная доставка ракеты к указанной пилоту цели. И нет никакой разницы, с какого самолёта будет запущена ракета. Главное, чтобы этот самолёт мог эту конкретную ракету выпустить. Ракета AIM — 120 AMRAAM — используется как на F-16 и других самолётах, так и в наземных системах ПВО. У неё скорость несколько махов, на манёвре у нее перегрузка 60G и дальность — 180 километров. И этой ракете всё равно, кто её запустил, и тем более всё равно, какую цель догонять — АН2 или Су-35“.
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