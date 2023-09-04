Между землей и небом — война. Эксперты о том, что сможет противопоставить Россия переданным Украине американским истребителям F-16

Надо отметить, что украинские военные адекватно оценивали исходящую от России угрозу и незадолго до войны построили сеть отдельных взлётно-посадочных полос, расположенных в укромных точках в разных концах Украины. Благодаря таким „пряткам“ украинцам удалось сберечь большую часть собственной авиации. Сегодня на этих объектах они успешно заправляют и меняют боекомплекты своих боевых машин.

Ситуация с подсчётом боевых потерь российской авиации не самая простая. „В процентном соотношении потери маленькие. В численном — большие. И это не только 78 самолётов, но и столько же обученных пилотов с боевым опытом, ценящихся в российских ВВС на вес золота. Российские генералы реально оценили потери собственной авиации. Поэтому перестали посылать пилотов за линию фронта, опасаясь ещё больших угроз со стороны украинских ПВО, мощность которых благодаря поставкам западного вооружения сегодня увеличилась в разы“, — рассказал нам израильский военный эксперт, автор телеграм-канала Peacemaker Сергей Мигдаль.

„Некоторые могут утверждать, что Россия сейчас слабее, чем в начале войны. С точки зрения наземных войск это так. Но её военно-воздушные силы остаются в основном нетронутыми“, — заявил британский маршал авиации Рич Найтон на глобальной конференции руководителей авиации и космонавтики.

По данным проекта Oryx , ведущего статистику воздушных потерь обеих сторон, с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года РФ потеряла 78 боевых самолётов (в их числе МиГ-31, Су-30, Су-25, Су-35 и другие). За тот же период Украина потеряла 65 самолётов.

С момента окончании операции и вплоть до вторжения Ирак в 2003 году самолёты патрулировали беспилотные зоны, введённые США и Великобританией в Ираке. Затем, F-16 применялись в ходе операции „Южный дозор“. Во время войны на Балканах в 1994–1995 годах блок НАТО использовал их для атак по наземным целям и во время обеспечения беспилотной зоны над Боснией. ВВС США использовали F-16 в Афганистане начиная с 2001 года. В 2003 он был основным истребителем во время американского вторжения в Ирак. Американцы потеряли всего один истребитель, и тот разбился недалеко от Багдада только потому, что закончилось топливо. Армия обороны Израиля успешно применяет самолёт с 1981 года. Тогда израильский F-16 сбил сирийский вертолёт Ми-8 советского производства.

Более 3000 истребителей F-16 стоят на вооружении 24 стран. Из них около 1000 — на вооружении США. Остальные переданы в ВВС Польши, Дании, КНР, Голландии, ОАЭ, Израиля, Греции, Турции и Бельгии. К началу войны в Украине компанией General Dynamics было выпущено около 5000 экземпляров, что сделало истребитель самым распространённым в мире. Стоимость новенького F-16 составляет 63 миллиона долларов.

Представленный военным в 1978 году многоцелевой истребитель F-16 имеет одно- и двухместную конфигурации. Год спустя начался его массовый выпуск. Самолёт постоянно модернизировался и приобрёл признаки истребителя пятого поколения. В результате четвёртой версии модернизации он получил более совершенные авионику, радар и вооружения. На сегодняшний день F-16 — скоростной и манёвренный самолет с высокими лётно-техническими характеристиками, способный выполнять атаки класса „воздух–воздух“ и „воздух–земля“. Боевой самолёт справляется с множеством задач — от наземных атак, радиоэлектронной борьбы и поддержки наземных войск с воздуха до схваток в воздушном пространстве.

До начала войны Украина не считала, что живет бок о бок со страной-агрессором, и практически не занималась таким дорогостоящим процессом, как реформирование ВВС. Страна воюет на самолётах ещё советского производства, значительно уступающих модернизированным МиГ-29 и российским манёвренным самолётам Су-35 класса 4++. Поставки боевых самолётов советского производства из разных, в основном восточноевропейских, стран несколько снизили потери украинской авиации, но современные F-16 должны помочь стране достичь желаемого превосходства в воздухе.

Самолёты будут, но и проблемы тоже

Почему речь о поставках F-16 ведётся так долго и что тормозило европейских союзников США согласиться на поставку F-16 в Украину? Дело в том, что поставки самолётов намного сложнее, чем поставки танков и артиллерии.

Подготовка пилотов современных истребителей — долгий и дорогостоящий процесс. Пока непонятно, в каком количестве и сколько времени на это уйдёт. F-16, как и другие самолёты, требуют сложного и своевременного обслуживания. Кто их будет обслуживать и какими силами — неизвестно. Остаётся открытым и вопрос с наземными командами самолётов, — с теми, кто их заправляет и пополняет запасы вооружений. Чем лучше обучена команда, тем меньше времени тратит пилот на земле и тем скорее может вернуться в район боевых действий. Решение этих проблем по силам ВСУ.

„Да, это всё нужно готовить, потому что F-16 — самолёт очень требовательный к наземной инфраструктуре и к состоянию взлётно-посадочных полос. Что касается пилотов — украинского лётчика не нужно учить летать, он это умеет. Его нужно научить управлять именно этой машиной. И тут особых проблем не будет. Если минимум две сотни египетских пилотов обучили летать на F-16, то, полагаю, у украинцев с этим проблем не будет. Как и с изучением английского языка. Если египтян обучили — украинцев точно смогут. Я не недооцениваю египетских лётчиков, просто считаю, что украинские пилоты сделают это не хуже. Можно устроить интенсив по английскому на пару месяцев. Проблема не в лётчиках, а в техническом персонале, который тоже нужно учить. Учить его придется с нуля. Но для этого есть технические протоколы и регламенты, где всё до мелочей прописано“, — рассказал нам военный эксперт, автор телеграм-канала „Война с Ордой“ Сергей Ауслендер.