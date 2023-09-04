Какие богатства оставил после себя Пригожин и кому они достанутся?



Если говорить про мирные проекты, то это достаточно широкий перечень. Большое их количество сосредоточено в Москве и Петербурге. Это торговые компании, рестораны, которых у Пригожина достаточно много, это строительный бизнес, который передан членам семьи и они продолжают его контролировать. Эти компании стали скрывать собственников, менять генеральных директоров. По всей видимости, началось какое-то движение внутри этих компаний.

Есть мирное направление, связанное с кейтерингом для невоенных проектов - школ, детских садов. Они тоже составляют львиную долю дохода компаний Пригожина. Есть еще странные проекты, которые касаются съемок фильмов, музеи шоколада и дркнме не профильные направления.

Также стоит упомянуть и его медиа империю - слухов очень много о том, что с ним происходит. Теперь в меньшей степени этот бизнес будет иметь доход - он постоянно субсидировали Пригожиным. Без поддержки существовать он не будет.

Если мы говорим про ресторанные и торговые компании, но на них претендентов не будет, они не являются ядром его доходов и существенного влияния на рынок не оказывают. Если мы говорит про строительные и девелоперскими проекты, то по всей видимости существует вероятность, что кто-то их будет пытаться переписывать, но есть ощущение, что семья сохранит контроль за этими объектами.

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