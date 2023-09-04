Более тысячи россиян попросили убежища в Финляндии из-за войны

С начала войны в Украине в Финляндии запросили убежища 630 мужчин, 250 женщин и еще 220 несовершеннолетних. Для большинства именно развязанная РФ война в Украине стала причиной для такого шага.

В миграционной службе рассказали, что многие в качестве основания для предоставления защиты указали мобилизацию, однако ведомство еще не рассмотрело ни одной подобной заявки. Финляндия ждет рекомендаций на общеевропейском уровне.

„Нам необходимо оценить, какое наказание может грозить заявителю за отказ идти на фронт. То есть можно ли говорить о том, что политические взгляды представляют собой угрозу безопасности конкретному заявителю“, – заявила эксперт Института миграции Эрна Бодстрём.

Просители убежища против войны

В Лоймаа пять человек устроили антивоенную демонстрацию. Вопреки мнению прохожих, на акцию вышли россияне, а не украинцы.

Среди них 30-летний Святослав Паршиков и 25-летний Никита Голозубов, которые уехали от мобилизации в октябре прошлого года.

– Украинцы для меня не враги, и это не наша война, – говорит Паршиков, который въехал в Финляндию по шенгенской визе.

Голозубов рассказал российским пограничникам о том, что у него якобы живет в Финляндии семья. На финской стороне он сразу же попросил убежища.

40-летний Антон Лукьянов сравнивает нынешнюю ситуацию в РФ со сталинскими временами. Он не планирует возвращаться в Россию.

Среди демонстрантов была и девушка. Дарья Перелыгина запросила убежище после того, как ее муж решил скрыться от мобилизации.

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