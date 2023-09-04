Юный эстонский футболист перешел в один из самых титулованных клубов Венгрии

Ранее Юргенс выступал за итальянские команды „Эллас Верона“, „Рома“, „Интер Милан“ и „Торино“. В сезоне 2020/21 эстонец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии до 18 лет. В прошлом сезоне в составе молодежной команды „Торино“ он забил пять голов в 21 матче.

Венгерский клуб выкупил права на Юргенса у итальянского „Торино“. В пятницу эстонец прошел медосмотр в своем новом клубе, и подписал контракт. Юргенс будет играть в „Уйпеште“ под 30-м номером. „На поле он выделяется своей скоростью, техникой удара и хорошим дриблингом“, - написал новый клуб Юргенса.

„Уйпешт“ является двадцатикратным чемпионом страны и девятикратным обладателем национального Кубка, что делает его одним из наиболее титулованных клубов Венгрии.

В „Уйпеште“ также играет полузащитник сборной Эстонии Мяртен Кууск. В настоящее время „Уйпешт“, набравший 11 очков в шести матчах, занимает четвертое место в венгерской чемпионате.

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