04.09.2023, 14:35
„Их сотнями можно запускать против врага“. Эксперт по авиации рассказал, как Украина атакует Россию картонными дронами
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ФОТО: | Telegram
„Русским важно иметь все самое большое, поэтому у них нет нормальной ПВО“, — рассказал в интервью Forte украинский авиационный эксперт Валерий Романенко.
По данным Telegram-канала Mash, украинские военные впервые применили дроны-камикадзе австралийского производства, атаковав в ночь на 27 августа военный аэродром Галино под Курском и радиолокационную станцию в Курской области. Всего украинцы отправили 15 дронов, лишь часть из которых была начинена взрывчаткой, а большая часть использовалась для введения в заблуждение ПВО.