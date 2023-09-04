„Их сотнями можно запускать против врага“. Эксперт по авиации рассказал, как Украина атакует Россию картонными дронами

По данным Telegram-канала Mash, украинские военные впервые применили дроны-камикадзе австралийского производства, атаковав в ночь на 27 августа военный аэродром Галино под Курском и радиолокационную станцию ​​в Курской области. Всего украинцы отправили 15 дронов, лишь часть из которых была начинена взрывчаткой, а большая часть использовалась для введения в заблуждение ПВО.