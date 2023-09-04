За рубежом
04.09.2023, 14:35

„Их сотнями можно запускать против врага“. Эксперт по авиации рассказал, как Украина атакует Россию картонными дронами

 
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Судя по всему, легкие беспилотники, созданные австралийцами, также использовались для атаки на аэродром в Пскове.
Судя по всему, легкие беспилотники, созданные австралийцами, также использовались для атаки на аэродром в Пскове.
ФОТО: https://t.me/breakingmash | Telegram

„Русским важно иметь все самое большое, поэтому у них нет нормальной ПВО“, — рассказал в интервью Forte украинский авиационный эксперт Валерий Романенко.

По данным Telegram-канала Mash, украинские военные впервые применили дроны-камикадзе австралийского производства, атаковав в ночь на 27 августа военный аэродром Галино под Курском и радиолокационную станцию ​​в Курской области. Всего украинцы отправили 15 дронов, лишь часть из которых была начинена взрывчаткой, а большая часть использовалась для введения в заблуждение ПВО.

Прокремлевский Telegram-канал Fighertbomber написал, что такие дроны сделаны из картона и резиновых полосок, пропитанных воском, и практически невидимы для радаров.

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