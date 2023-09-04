Правда ли, что мобильный оператор „Киевстар“ случайно признался: ВСУ потеряли 400 000 человек?

В виральных постах сообщается, что 29 августа, в День памяти защитников Украины, „Киевстар“ запустил благотворительную акцию — компания предложила отправить SMS со словом „Спасибо“ на номер павшего солдата. Якобы в проморолик, опубликованный в соцсетях оператора связи, случайно попала информация о том, что „400 000 героев уже никогда не ответят на звонок“. Посты об этом опубликовали Telegram-каналы „Прямой эфир» (713 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Путин в Telegram» (271 000), „Россия сейчас» (269 000), „Правдивости» (189 000) и многие другие; по данным сервиса TGStat, совокупный охват подобных сообщений превысил 5 млн просмотров. Об инциденте написали и федеральные российские СМИ, в частности телеканал „Царьград“ и Lenta.ru. В некоторых публикациях отмечается, что ролик оперативно удалили, так как „Киев пытается скрыть правду о потерях“.

Анонсы о проведении подобной акции и сопутствующий медийный контент отсутствуют на сайте и официальных страницах украинского оператора связи в соцсетях, а также в веб-архивах. Оформление сториз и ролика при этом отличается от фирменного оформления „Киевстара“ для сториз и рилз в Instagram и видео для YouTube: использованы другие шрифты, а текст (за исключением словам „Дякую“) написан без использования прописных букв.

Ролик, на который ссылаются СМИ и Telegram-каналы, якобы был размещён в YouTube в формате шортс, где набрал 23 000 лайков и 15 000 комментариев. В отличие от довольно популярных стандартных роликов, шортс канала „Киевстар“ набирают в среднем около 1000 просмотров и несколько десятков лайков. Аномальное число лайков и комментариев, вероятно, вызвало бы значительное число репостов в других социальных сетях, однако никаких следов ссылок на подобный ролик (как и других скриншотов) в украиноязычных блогах и соцсетях „Проверено“ не обнаружило. Анализ трафика официального канала мобильного оператора в YouTube также не показывает резких скачков просмотров 29 августа.