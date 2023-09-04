Правда ли, что мобильный оператор „Киевстар“ случайно признался: ВСУ потеряли 400 000 человек?
В конце августа 2023 года в русскоязычном интернете стали популярны сообщения о том, как украинский оператор связи непредумышленно раскрыл информацию о реальных потерях страны в войне. Мы проверили, есть ли основания доверять подобным публикациям.
В виральных постах сообщается, что 29 августа, в День памяти защитников Украины, „Киевстар“ запустил благотворительную акцию — компания предложила отправить SMS со словом „Спасибо“ на номер павшего солдата. Якобы в проморолик, опубликованный в соцсетях оператора связи, случайно попала информация о том, что „400 000 героев уже никогда не ответят на звонок“. Посты об этом опубликовали Telegram-каналы „Прямой эфир» (713 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Путин в Telegram» (271 000), „Россия сейчас» (269 000), „Правдивости» (189 000) и многие другие; по данным сервиса TGStat, совокупный охват подобных сообщений превысил 5 млн просмотров. Об инциденте написали и федеральные российские СМИ, в частности телеканал „Царьград“ и Lenta.ru. В некоторых публикациях отмечается, что ролик оперативно удалили, так как „Киев пытается скрыть правду о потерях“.
Анонсы о проведении подобной акции и сопутствующий медийный контент отсутствуют на сайте и официальных страницах украинского оператора связи в соцсетях, а также в веб-архивах. Оформление сториз и ролика при этом отличается от фирменного оформления „Киевстара“ для сториз и рилз в Instagram и видео для YouTube: использованы другие шрифты, а текст (за исключением словам „Дякую“) написан без использования прописных букв.
Ролик, на который ссылаются СМИ и Telegram-каналы, якобы был размещён в YouTube в формате шортс, где набрал 23 000 лайков и 15 000 комментариев. В отличие от довольно популярных стандартных роликов, шортс канала „Киевстар“ набирают в среднем около 1000 просмотров и несколько десятков лайков. Аномальное число лайков и комментариев, вероятно, вызвало бы значительное число репостов в других социальных сетях, однако никаких следов ссылок на подобный ролик (как и других скриншотов) в украиноязычных блогах и соцсетях „Проверено“ не обнаружило. Анализ трафика официального канала мобильного оператора в YouTube также не показывает резких скачков просмотров 29 августа.
Пресс-служба компании на своей официальной странице в Facebook также заявила, что подобную благотворительную акцию украинский оператор не запускал, а видеоролик сфальсифицирован. В „Киевстаре“ считают, что это дезинформационная атака, „направленная на умышленное причинение страданий родственникам погибших и вызов общественного резонанса“. Впрочем, в самой Украине резонанса не вышло: как мы уже писали выше, в украиноязычном сегменте Сети информация о произошедшем инциденте не стала сколько-нибудь популярной — сообщениями о благотворительной акции поделились практически исключительно ангажированные российские ресурсы. Первая из обнаруженных „Проверено“ публикаций появилась в анонимном Telegram-канале „Шкварка News» 29 августа в 14:31 по московскому времени и набрала менее 3000 просмотров, но спустя полтора часа немного отредактированную версию этого поста разместил канал „Шейх Тамир» (118 000), и уже в таком виде сообщение стало популярным.
Что касается озвученных потерь ВСУ в 400 000 человек, то на данный момент в открытом доступе нет (и до окончания боевых действий не может быть) сколько-нибудь точной и достоверной информации об общем количестве украинских военнослужащих, убитых или раненых с начала полномасштабного российского вторжения. Собеседники газеты The New York Times среди американских официальных лиц дают оценку до 70 000 погибших к середине августа 2023 года, не раскрывая при этом методику подсчёта и источники данных. Президент Украины Владимир Зеленский в мае сообщил, что официальный Киев больше не комментирует потери ВСУ (хотя в действительности власти перестали делать это ещё несколькими месяцами ранее). Подробно о проблемах при подсчётах потерь в ходе боевых действий „Проверено“ писало в разборе схожего фейка о матчах памяти 300 000 погибших солдат ВСУ, распространившегося в мае 2023 года. В целом аналогичные аргументы справедливы и при анализе оценок потерь российской стороны.
Таким образом, нет никаких оснований считать, что сообщения о „400 000 погибших героев“ когда-либо публиковались в соцсетях „Киевстара“. Оформление распространённых скриншотов не соответствует фирменному стилю украинского оператора, в официальных аккаунтах компании и веб-архивах соответствующие посты отсутствуют, а сам „Киевстар“ отрицает их публикацию.
Итог: Фейк