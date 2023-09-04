04.09.2023, 19:15
Энели Ефимова, установившая новый рекорд, уверенно вышла в финал юниорского чемпионата мира
ФОТО: | Delfi Meedia
Энели Ефимова вышла в финал на дистанции 50 м брассом на юниорском чемпионате мира в Израиле.
Ефимова, установившая в утренних предварительных соревнованиях новый рекорд юниорского чемпионата мира, проплыв за 30,19, преодолела дистанцию в вечернем полуфинале за 30,48.
Энели показала лучшее время среди всех полуфиналов. Ровесница Ефимовой, 16-летняя новозеландка Моника Верушовски, проплыла второй (30,81). Канадка Алексанна Лепаж стала третьей со временем 31.04.
Предыдущий рекорд соревнований - 31,25 - был установлен в 2008 году Амандой Ризон из Канады.
Финал состоится во вторник вечером.
Все результаты можно посмотреть здесь.
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