Энели Ефимова, установившая новый рекорд, уверенно вышла в финал юниорского чемпионата мира

Ефимова, установившая в утренних предварительных соревнованиях новый рекорд юниорского чемпионата мира, проплыв за 30,19, преодолела дистанцию в вечернем полуфинале за 30,48.

Энели показала лучшее время среди всех полуфиналов. Ровесница Ефимовой, 16-летняя новозеландка Моника Верушовски, проплыла второй (30,81). Канадка Алексанна Лепаж стала третьей со временем 31.04.

Предыдущий рекорд соревнований - 31,25 - был установлен в 2008 году Амандой Ризон из Канады.

Финал состоится во вторник вечером.

Все результаты можно посмотреть здесь.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .