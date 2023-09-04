Военный эксперт: украинские военные частично преодолели вторую линию российской обороны

„Украинцы наконец-то смогли преодолеть самые большие минные поля и первую линию обороны России, а также, по крайней мере частично, и вторую линию. Если армия Украины пройдёт вторую и третью линии обороны, то в этой войне очень быстро может наступить перелом. Тогда Россия проиграет на юге“, — говорит Ланге в интервью BILD.

По мнению Ланге, успех контрнаступления нужно оценивать не по количеству освобождённых населённых пунктов, а по достижению стратегических целей. „Для Украины не так важно непосредственно захватить Токмак или Мелитополь или пробиться к Азовскому морю. Если Украина сможет разрушить железнодорожную линию и дороги и одновременно оказать давление на Крымский мост или вообще уничтожить его, то поставки боеприпасов и топлива из России прекратятся“, — полагает эксперт. Тактика, которая подразумевает нарушение российских логистических цепочек, хороша тем, что она избавит крупные украинские города от уличных боёв и тотального разрушения, полагает эксперт.

„Все, кто говорит о „патовой ситуации“ и „позиционной войне“ или неудачном контрнаступлении Украины, ошибаются. Украина медленно, но верно поворачивает ход войны в свою пользу“, — уверен Ланге.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .