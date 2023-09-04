Мнение
04.09.2023, 14:15

МНЕНИЕ | Криштафович: „Если иностранец за много лет не натурализовался - он лоялен другому государству“

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Право голоса должно быть на паритетных условиях
Евгений Криштафович
Юрист, преподаватель гражданского права, член Партии Реформ
Jevgeni Krištafovitš
Jevgeni Krištafovitš
ФОТО: Karin Kaljuläte | Delfi Meedia

Дискуссия вокруг правомочности предоставления гражданам иностранных государств права голоса на муниципальных выборах в Эстонии не может не учитывать внешнеполитический контекст. И решения, которые принимались в начале 90-х годов как временные, могут и должны быть пересмотрены, исходя из современного положения вещей, отмечает Евгений Криштафович.

Начнём с главного: Конституция не обязывает, а лишь разрешает законодателю предоставить право голоса на муниципальных выборах всем иностранцам, проживающим на территории местного самоуправления. И нет прямого указания или запрета в конституционном акте на то, чтобы однажды предоставленное законом право не было в определённый момент времени отозвано или ограничено.

Предметом юридического спора является только тот аспект, можно ли это право ограничить по воле парламента без объяснения причин, или такое законодательное изменение будет нарушать какой-то важный конституционный принцип, например, принцип пропорциональности или равного обращения.

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