04.09.2023, 14:15
МНЕНИЕ | Криштафович: „Если иностранец за много лет не натурализовался - он лоялен другому государству“(1)
Право голоса должно быть на паритетных условиях
ФОТО: | Delfi Meedia
Дискуссия вокруг правомочности предоставления гражданам иностранных государств права голоса на муниципальных выборах в Эстонии не может не учитывать внешнеполитический контекст. И решения, которые принимались в начале 90-х годов как временные, могут и должны быть пересмотрены, исходя из современного положения вещей, отмечает Евгений Криштафович.
Начнём с главного: Конституция не обязывает, а лишь разрешает законодателю предоставить право голоса на муниципальных выборах всем иностранцам, проживающим на территории местного самоуправления. И нет прямого указания или запрета в конституционном акте на то, чтобы однажды предоставленное законом право не было в определённый момент времени отозвано или ограничено.