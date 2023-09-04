МНЕНИЕ | Криштафович: „Если иностранец за много лет не натурализовался - он лоялен другому государству“

Начнём с главного: Конституция не обязывает, а лишь разрешает законодателю предоставить право голоса на муниципальных выборах всем иностранцам, проживающим на территории местного самоуправления. И нет прямого указания или запрета в конституционном акте на то, чтобы однажды предоставленное законом право не было в определённый момент времени отозвано или ограничено.