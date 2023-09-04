Нарвский музей вынужден сокращать сотрудников: концепция изменилась

„Сокращение было неожиданным“

В социальных сетях сокращение Майи Гундяевой вызвало, мягко скажем, недоумение общественности. Все-таки это специалист очень высокого уровня. Окончила Эссекский университет в Великобритании, работала в архиве графства Эссекс, в галерее современного искусства. Майя владеет пятью языками – английским, французским, итальянским, эстонским и русским, само собой.

„Сокращение было довольно неожиданным, – поделилась с „Нарвской газетой“ Майя Гундяева. – Хотя ранее обсуждалось, что галерея будет менять формат, но даже с изменением формата, я думала, в этом филиале музея будет нужен человек, который управлял бы им. Не говоря о том, что я была уверена, что доведу выставочные проекты этого года, а это персональная выставка Вадима Ерохина и выставка нарвских художников объединения Vestervalli, до конца. Теперь эти проекты будет воплощать руководитель экспозиций“.

– Предлагали ли вам другую должность в музее?

– Нет, не предлагали. Мне просто сообщили, что мое место сокращают в связи с реорганизацией формата деятельности галереи.

– Что будете делать дальше?

– Сейчас мне выпал шанс заниматься своими проектами – музыкой и лекциями. Французский вечер, который прошел с успехом в июне, будет дополнен новыми произведениями и историями о французской культуре. Хочу его повторить в сентябре, сейчас занимаюсь организацией мероприятия. Также у меня есть цикл лекций „Художники и музы“, который я давно не читала и не дополняла. В общем, буду развивать и то и другое. Возможно, появятся новые идеи и проекты, так что с культурной арены Нарвы точно не пропаду.

Денег не хватает

Кадровая политика музея давно вызывает критику нарвитян, в свое время, например, возмущавшихся массовым сокращением смотрителей. Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова говорит, что расставаться с сотрудниками целевое учреждение заставляют многие объективные обстоятельства.