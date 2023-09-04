Нарвский музей вынужден сокращать сотрудников: концепция изменилась(4)
Нарвский музей сократил ставшую совсем недавно, под занавес 2021 года, куратором выставок Художественной галереи Майю Гундяеву. Общественность Нарвы недоумевает, как музей мог расстаться с таким ценным специалистом. Но Гундяева – не единственный сотрудник, покинувший музей не по собственному желанию в последнее время. Планируются и следующие сокращения. „Нарвская газета“ поговорила о сложившейся ситуации с директором музея Марией Сморжевских-Смирновой и с Майей Гундяевой.
„Сокращение было неожиданным“
В социальных сетях сокращение Майи Гундяевой вызвало, мягко скажем, недоумение общественности. Все-таки это специалист очень высокого уровня. Окончила Эссекский университет в Великобритании, работала в архиве графства Эссекс, в галерее современного искусства. Майя владеет пятью языками – английским, французским, итальянским, эстонским и русским, само собой.
„Сокращение было довольно неожиданным, – поделилась с „Нарвской газетой“ Майя Гундяева. – Хотя ранее обсуждалось, что галерея будет менять формат, но даже с изменением формата, я думала, в этом филиале музея будет нужен человек, который управлял бы им. Не говоря о том, что я была уверена, что доведу выставочные проекты этого года, а это персональная выставка Вадима Ерохина и выставка нарвских художников объединения Vestervalli, до конца. Теперь эти проекты будет воплощать руководитель экспозиций“.
– Предлагали ли вам другую должность в музее?
– Нет, не предлагали. Мне просто сообщили, что мое место сокращают в связи с реорганизацией формата деятельности галереи.
– Что будете делать дальше?
– Сейчас мне выпал шанс заниматься своими проектами – музыкой и лекциями. Французский вечер, который прошел с успехом в июне, будет дополнен новыми произведениями и историями о французской культуре. Хочу его повторить в сентябре, сейчас занимаюсь организацией мероприятия. Также у меня есть цикл лекций „Художники и музы“, который я давно не читала и не дополняла. В общем, буду развивать и то и другое. Возможно, появятся новые идеи и проекты, так что с культурной арены Нарвы точно не пропаду.
Денег не хватает
Кадровая политика музея давно вызывает критику нарвитян, в свое время, например, возмущавшихся массовым сокращением смотрителей. Директор Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова говорит, что расставаться с сотрудниками целевое учреждение заставляют многие объективные обстоятельства.
„Сокращение ставки куратора Художественной галереи связано с изменением концепции, а также модели работы Художественной галереи, – объясняет Сморжевских-Смирнова. – В последние годы появилось множество выставочных площадок, которые находятся в самых разных местах – от культурных центров и библиотек до торговых центров и кафе. Причем в последних уровень экспозиционного пространства ничуть не уступает музейному, а в плане доступности (бесплатно, семь дней в неделю) даст фору платной галерее. Музей должен считаться с этими изменениями и выстраивать свою выставочную деятельность таким образом, чтобы она не только отвечала миссии и задачам музея, но была бы интересна публике, являлась уникальной и приносила бы доход“.
Мария Сморжевских-Смирнова говорит, что если посмотреть на финансовые показатели, то Художественная галерея находится в серьезном минусе. Она отмечает, что галерея нуждается в переформатировании.
За два года сократили шесть человек
В штате Нарвского музея на данный момент 42 постоянных сотрудника (есть также те, кто работает временно, по договору подряда; в летние сезоны при действовавшем ресторане общее число работников удваивалось).
В 2022 году в музее было сокращено четыре позиции: руководитель по организации питания, который, по сути, выполнял функцию бренд-шефа в ресторане Rondell, фондотехник-мастер (Федор Шанцын, автор макета Старой Нарвы), две ставки уборщиц (в связи с переходом музея на пятидневный график работы). В этом году сокращены ставки повара (в связи с закрытием ресторана) и куратора Художественной галереи.
В 2022-2023 годах по собственному желанию, личным причинам, ушло шесть сотрудников.
„В последние два года структурные изменения начали производить в нескольких отделах, поскольку повысились требования к целому ряду показателей эффективности работы музея по самым разным направлениям. Эти критерии в 2022 году были составлены нашими учредителями – городом и государством, которые дотируют основную деятельность музея. К сожалению, не всем из этих критериев по ряду компетенций музей соответствует, поэтому изменения продолжатся“, – информирует директор.
– Какими были сокращения в мастерских Северного двора? Чем они были вызваны?
– Мастера Северного двора к штату сотрудников музея не относились. Они были арендаторами мастерских. В 2021 году мастера арендовали у музея две мастерских – кожевенную и текстильную. В том же году музей сделал вход на территорию Северного двора бесплатным, предоставив мастерам возможность свободной торговли. С 2022 года договора об аренде мастерских не перезаключались, музей стал сам организовывать деятельность в этих помещениях. В одном из них – мини-отель, который приносит стабильный доход, в другом – летнее кафе, доход от деятельности которого за летний сезон этого года превысил 15 тысяч евро.
Подорожание тепла будет сильным ударом
Сморжевских-Смирнова сообщает, что планируется дальнейшая реорганизация и сокращение кадров, но сколько сотрудников потеряет работу, сказать пока невозможно. Это зависит и от того, вырастет ли дотация деятельности целевого учреждения со стороны города, размер которой не менялся десять лет и составляет 430 тысяч евро.
– В 2023 году, когда для музея составлялся финансовый план на последующие пять лет, стало понятно, что заработать в таких объемах, чтобы обеспечивать расходы на зарплату и на содержание музейного комплекса, не получится, – рассказывает Сморжевских-Смирнова. – Причина – кратное подорожание всех энергоресурсов, общая инфляция последнего времени и отсутствие дополнительного финансирования. Например, только в прошлом году за электричество и тепло мы заплатили более 120 тысяч евро, хотя у нас везде лед-освещение, которое, как и отопление было сведено к минимуму. Уже этой осенью мы выйдем за рамки бюджета из-за подорожания теплоэнергии, а со следующего года дотация со стороны государства увеличиваться больше не будет. При этом только благодаря государственной поддержке музею удавалось осуществлять свою основную деятельность, а также повышать зарплату работников культуры до требуемого в соответствии с законом минимума. Дотация города, которая с 2013 не меняется, целиком шла на хозяйственные нужды музея, включая зарплаты рабочих хозяйственного отдела. И хотя мы по максимуму оптимизировали ресурсы, музей все равно вынужден урезать расходы по всем статьям.
– Какое участие в определении кадровой политики музея принимает совет целевого учреждения?
– Вопросы кадров, как и изменений структуры музея, обсуждаются не только с руководителями отделов музея, но и на уровне совета. Совет музея утверждает бюджет и контролирует его исполнение, а также наблюдает за тем, насколько эффективно выполняются музеем ожидания учредителей целевого учреждения, среди которых – вопрос компетенций и квалификации персонала.
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