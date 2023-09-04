Пилот „Феррари“ с помощью прохожих вернул часы, украденные после подиума на Гран-при Италии

Накануне Сайнс финишировал третьим на Гран-при Италии после старта с первой позиции. Для испанца подиум в Монце стал первым в нынешнем сезоне. В общем зачете пилотов он идет на 5-й строчке.

Как передает La Gazzetta dello Sport, вечером 3 сентября в центре Милана к Сайнсу подошли двое мужчин, сняли с его руки часы и попытались скрыться. Испанец пустился в погоню, и с помощью прохожих ему удалось остановить грабителей и вернуть часы. Полиция арестовала злоумышленников.

По информации The Sun, речь идет о Richard Mille стоимостью 500 000 фунтов (около 630 000 долларов).

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