Пилот „Феррари“ с помощью прохожих вернул часы, украденные после подиума на Гран-при Италии
Гонщик команды Формулы-1 „Феррари“ Карлос Сайнс стал жертвой неудавшегося ограбления после подиума на Гран-при Италии.
Накануне Сайнс финишировал третьим на Гран-при Италии после старта с первой позиции. Для испанца подиум в Монце стал первым в нынешнем сезоне. В общем зачете пилотов он идет на 5-й строчке.
Как передает La Gazzetta dello Sport, вечером 3 сентября в центре Милана к Сайнсу подошли двое мужчин, сняли с его руки часы и попытались скрыться. Испанец пустился в погоню, и с помощью прохожих ему удалось остановить грабителей и вернуть часы. Полиция арестовала злоумышленников.
По информации The Sun, речь идет о Richard Mille стоимостью 500 000 фунтов (около 630 000 долларов).
Источник:“Sports„
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