Футбол
04.09.2023, 11:27

ВИДЕО | Охранник Месси прямо во время матча спас футболиста от фаната

 
Месси
Месси
ФОТО: Vincent Carchietta | USA TODAY Sports via Reuters Con

В очередном матче чемпионата США по футболу „Интер Майами“ с Лионелем Месси в составе играл против действующих чемпионов „Лос-Анджелеса“. Встреча завершилась победой команды аргентинца (3:1), но также по ее ходу произошел другой интересный эпизод.

В один из моментов на поле сумел вырваться фанат в футболке „Барселоны“, который стремительно приближался к Месси. Помешал ему обнять футболиста личный телохранитель аргентинца Яссин Чуэко.

Интересно, что задержать нарушителя у личного охранника игрока вышло быстрее, чем у десятков работников стадиона.

О том, что Месси нанял Яссина Чуэко стало известно несколько недель назад. Он находится на бровке поля в каждом матче.

Новый телохранитель Месси является бывшим солдатом армии США. Он также служил в элитном подразделении американского спецназа. Также он имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане. Кроме того, Чуэко — мастер боевых искусств и даже принимал участие в нескольких боях ММА.

По данным СМИ, телохранитель Месси является хорошим приятелем российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова.

К слову, сам матч завершился победой „Интер Майами“ со счетом 3:1. Лео в этой игре отдал две результативные передачи.

Исочник:“Телеграф

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