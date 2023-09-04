ВИДЕО | Охранник Месси прямо во время матча спас футболиста от фаната
В очередном матче чемпионата США по футболу „Интер Майами“ с Лионелем Месси в составе играл против действующих чемпионов „Лос-Анджелеса“. Встреча завершилась победой команды аргентинца (3:1), но также по ее ходу произошел другой интересный эпизод.
В один из моментов на поле сумел вырваться фанат в футболке „Барселоны“, который стремительно приближался к Месси. Помешал ему обнять футболиста личный телохранитель аргентинца Яссин Чуэко.
Интересно, что задержать нарушителя у личного охранника игрока вышло быстрее, чем у десятков работников стадиона.
О том, что Месси нанял Яссина Чуэко стало известно несколько недель назад. Он находится на бровке поля в каждом матче.
Новый телохранитель Месси является бывшим солдатом армии США. Он также служил в элитном подразделении американского спецназа. Также он имеет боевой опыт в Ираке и Афганистане. Кроме того, Чуэко — мастер боевых искусств и даже принимал участие в нескольких боях ММА.
По данным СМИ, телохранитель Месси является хорошим приятелем российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова.
К слову, сам матч завершился победой „Интер Майами“ со счетом 3:1. Лео в этой игре отдал две результативные передачи.
Исочник:“Телеграф“
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