За Украину, но против украинцев? Отношение к украинским беженцам меняется к худшему

С начала прошлого года страны Европы и мира приняли миллионы беженцев из Украины. ЕС даже принял специальную директиву о предоставлении украинским беженцам временной защиты. В Польшу приехали более 1,5 млн беженцев. Израиль впервые в истории принял беженцев нееврейского происхождения. Дания, страна с самой жесткой антииммигрантской политикой, приняла специальный закон о помощи украинским эмигрантам. Однако отношение к украинским беженцам уже через полгода войны стало меняться в худшую сторону.