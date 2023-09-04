За рубежом
04.09.2023, 11:25

За Украину, но против украинцев? Отношение к украинским беженцам меняется к худшему

 
Лев Кадик
журналист
Украинский паспорт
Украинский паспорт
ФОТО: LETA

С начала прошлого года страны Европы и мира приняли миллионы беженцев из Украины. ЕС даже принял специальную директиву о предоставлении украинским беженцам временной защиты. В Польшу приехали более 1,5 млн беженцев. Израиль впервые в истории принял беженцев нееврейского происхождения. Дания, страна с самой жесткой антииммигрантской политикой, приняла специальный закон о помощи украинским эмигрантам. Однако отношение к украинским беженцам уже через полгода войны стало меняться в худшую сторону.

Польские страхи

„Вы не заметите этого на улицах. Никаких манифестаций, никаких проявлений насилия, никакого языка ненависти“, — говорит Delfi главный редактор журнала „Политическая критика“ (“Krytyka Polityczna„), польский публицист и социолог Славомир Сераковский, рассказывая о растущем в польском обществе недовольстве украинскими беженцами.

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