Новости Ида-Вирумаа
04.09.2023, 11:25

50 иностранцев развернули на границе в выходные, среди них в основном молдаване

 
Мост дружбы на границе Эстония-Россия
Мост дружбы на границе Эстония-Россия
ФОТО: Delfi Meedia

За выходные дни на пограничном пункте „Нарва-1“ пограничники не пустили в Эстонию 32 молдавских, 11 российских, пять украинских, одного колумбийского и одного израильского гражданина. Один гражданин Молдовы был уличен в нарушении визовых правил. Его оштрафовали, теперь он не сможет въезжать на территорию стран Шенгенского соглашения.

Наиболее частыми причинами блокирования попадания в Эстонию были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные заявления о цели поездки, либо в ходе беседы пограничники устанавливали, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в страну, и они были возвращены в Россию.

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