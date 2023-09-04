50 иностранцев развернули на границе в выходные, среди них в основном молдаване
За выходные дни на пограничном пункте „Нарва-1“ пограничники не пустили в Эстонию 32 молдавских, 11 российских, пять украинских, одного колумбийского и одного израильского гражданина. Один гражданин Молдовы был уличен в нарушении визовых правил. Его оштрафовали, теперь он не сможет въезжать на территорию стран Шенгенского соглашения.
Наиболее частыми причинами блокирования попадания в Эстонию были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные заявления о цели поездки, либо в ходе беседы пограничники устанавливали, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцам был запрещен въезд в страну, и они были возвращены в Россию.
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