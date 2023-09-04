Украинская военная разведка показала пилота из РФ, перегнавшего в Украину российский вертолет Ми-8. Он объяснил свой поступок нежеланием воевать

„Я связался с представителями разведки Украины. Объяснил им свою ситуацию. На что мне предложили такой вариант, что давай мы гарантируем тебе безопасность, новые документы, денежную компенсацию. Обговорили все вот эти детали и начали планировать мой перелет“, — сообщил в фильме человек, которого представили как Кузьминова. При каких обстоятельствах он давал интервью, неизвестно. Его личность пока не подтверждена независимыми источниками.

В ролике также показали пилота, который перегнал вертолет в Украину. Если верить ГУР, это 28-летний капитан Максим Кузьминов — пилот 319-го отдельного вертолетного полка армейской авиации РФ. Это формирование находится в составе 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа с пунктом постоянной дислокации на аэродроме Черниговка в Приморском крае.

Из фильма ГУР следует, что спецоперация украинских военных под кодовым названием „Синица“ проходила 9 августа. Утверждается, что ГУР, помимо самого вертолета и его груза, получило „ценную“ документацию и „секретное“ техническое оборудование.

Близкий к Минобороны РФ телеграм-канал Fighterbomber утверждал , что экипаж вертолета „по каким-то причинам потерял ориентировку и пересек ленточку (линию фронта, — прим. „Медузы“)“. По версии авторов канала, летчики случайно приземлились на украинском аэродроме. „Поняв, куда сели, сделали попытку взлететь, но были расстреляны в вертолете на земле“, — говорилось в посте. Fighterbomber предполагал, что вертолет мог потеряться из-за отказа навигации или „радиоигры“ со стороны украинских военных. При этом канал утверждал, что семьи и близкие членов экипажа остались в России.

По данным журналистов, вместе с пилотом на борту были еще два члена экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. Их, как утверждалось, убили, а семью летчика, перегнавшего вертолет, еще до начала спецоперации вывезли из России в Украину.

Об этой спецоперации ГУР стало известно 23 августа. Как сообщали источники „Украинской правды“, украинская разведка якобы выманила пилота Ми-8 в Украину. Вертолет, перевозивший между двумя авиабазами запчасти для российских истребителей Су-27 и Су-30СМ, приземлился в Харьковской области.

Украинская военная разведка, сообщается в фильме, организовала безопасный коридор для пролета вертолета. Однако при захвате Ми-8 пилот, следует из видео, получил ранение. Еще два члена экипажа „приняли решение не сдаваться в плен и погибли сразу после посадки“, заявили в ГУР.

„Я понял, что нахожусь рядом с границей, передал свое местонахождение. Сказал, что давайте попробуем, нахожусь недалеко. И уже окончательно принял решение. Перелетел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания. В принципе, вообще никто не знал, что со мной. Наверное, дня три-четыре никто не понимал, что произошло. Перелетел, все успешно. Приземлился. Меня встретили. Со мной поговорили, объяснили, что к чему“, — рассказал пилот о спецоперации.

Кузьминов объяснил свой поступок тем, что он против российского вторжения в Украину и не хочет в нем участвовать. Авторы фильма отметили, что пилот получил гарантии безопасности, предусмотренные законодательством Украины, а вертолет из Харьковской области перегнали на безопасную территорию.

„Правда — она вот здесь находится. Что здесь нет никаких фашистов, нацистов. И мне очень обидно за то, что сейчас происходит. Убийства, слезы, кровь. Просто друг друга люди убивают, вот и все. Это единственное, чего я не понимаю, единственное, чего я не хотел. То, что сейчас происходит, — это просто геноцид украинского народа. Как украинского, так и российского. Основа моего поступка то, чтобы не способствовать этим преступлениям. Украина однозначно победит в этой войне просто потому, что народ сплотился очень. <…> Никто не хочет этой войны. Когда Украина победит — это лишь вопрос времени“, — заявил пилот.

Пилот также призвал других российских летчиков последовать его примеру. По его словам, если они решатся на аналогичный поступок, то „нисколько не пожалеют“ и будут обеспечены до конца жизни „всем“. „Вы просто откроете для себя вот этот мир красок, — сказал Кузьминов. — И запомните: вы просто много не знаете, много не видели, как живут другие люди“.

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