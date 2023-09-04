Недорогие кофемашины, которые готовят вкусный кофе
Кофе - неотъемлемая часть утреннего распорядка дня многих людей. Как приготовить кофе дома не хуже напитка из кафе и без большого ущерба для своего кошелька? Мы расскажем вам о недорогих кофемашинах, которые стоит приобрести, чтобы каждое утро наслаждаться ароматным кофе.
Какие кофемашины предлагаются по хорошей цене?
Стоимость кофемашин начинается от нескольких десятков и доходит до нескольких тысяч евро. Цена определяется сочетанием марки, характеристик, удобства, дизайна и многих других факторов. Является ли та или иная кофемашина выгодной, зависит от конкретного человека. Один из способов выгодно купить кофемашину - приобрести ее во время распродажи. Например, одной из популярных кампаний для покупок является „Черная пятница 2023“. В „Черную пятницу“ обычно можно найти множество выгодных предложений, чтобы обновить свой дом или заранее купить подарки к Рождеству. Более того, „Черная пятница“ настолько популярна, что в ней принимают участие многие продавцы, в том числе крупнейшие эстонские онлайн-магазины Kaup24 и Hansapost.
Самыми дешевыми кофемашинами являются фильтровые кофемашины, мока- и пресс-кувшины. Несмотря на то, что они находятся в самой дешевой ценовой категории, это не означает, что с их помощью нельзя приготовить вкусный кофе, наоборот. Одни из самых больших кофейных гурманов, итальянцы, в основном готовят свой утренний эспрессо с помощью кофейника moka.
Менее доступными по цене являются полностью автоматические и профессиональные ручные кофемашины. Благодаря высокому удобству и технологичности они дороже предыдущих типов кофемашин, но все же заслуживают вашего внимания. Полностью автоматическая кофемашина Jura, Philips, Delonghi или любой другой марки может стать одним из лучших вариантов для дома, где важен хороший кофе, но не хочется тратить на его приготовление слишком много времени.
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Полностью автоматическая кофемашина
Какие существуют недорогие кофемашины, которые готовят вкусный кофе одним нажатием кнопки? Полностью автоматические кофемашины, или автоматические эспрессо-машины, несомненно, более удобны, но за счет этого у них более высокая цена. Если рассчитать среднюю стоимость кофе с учетом стоимости как самой машины, так и кофейных зерен, то можно увидеть, что вложения в машину окупаются по сравнению с покупкой кофе на вынос.
Кофеварка с фильтром
В последние годы фильтр-кофе получил широкое распространение, и все большее число кофейных гурманов выбирают данный вид приготовления напитка. Этот способ позволяет получить очень вкусный кофе по отличной цене. Существует несколько типов фильтр-кофеварок, как требующих использования молотого кофе, так и добавляющих зерна.
Капсульная кофемашина
Капсульные кофеварки, безусловно, являются самыми доступными с точки зрения затрат на приобретение собственной машины. Однако цена одного кофейного напитка может быть не самой низкой, поскольку специальные капсулы, которые устанавливаются в кофемашину, стоят довольно дорого. Тем не менее, эта кофемашина идеально подходит для дачи, гостевой квартиры или небольшого офиса, где любителей кофе немного, но все же ценится комфорт.
Недорогие кофемашины из интернет-магазина
Ассортимент в интернет-магазинах действительно велик, и товары разных ценовых диапазонов и брендов находятся всего в нескольких кликах. Используя соответствующие фильтры, вы сможете отсортировать товары со скидкой, которые вы пришли искать. Покупайте с комфортом кофемашину Philips, Samsung, Delonghi для себя или в подарок близкому человеку и устроить на своей кухне маленький кофейный бар.