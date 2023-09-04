Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины

Вместо Резникова он предложил назначить на должность министра обороны Рустема Умерова, который сейчас возглавляет Фонд государственного имущества Украины.

„Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел более 550 дней полномасштабной войны. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. <…> Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры“, — заявил Зеленский.

Рустем Умеров — украинский бизнесмен крымскотатарского происхождения. Он был одним из основателей общественной организации „Землячество крымских татар“, а также советником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. В 2019 году Умеров стал депутатом Верховной рады. Фондом госимущества Украины Умеров руководит с 2022 года.

Алексей Резников возглавлял министерство обороны Украины с ноября 2021 года.

Впервые информация об отставке Резникова появилась после того, как в начале 2023 года в Украине из-за коррупционных скандалов уволили несколько высокопоставленных чиновников, в том числе заместителей министра обороны.

Очередные сообщения о возможной замене главы Минобороны Украины появились в августе 2023 года.