03.09.2023, 21:27
Украинского олигарха Игоря Коломойского заключили под стражу по решению суда
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Суд в Киеве отправил под арест украинского бизнесмена Игоря Коломойского на 2 месяца, пишет rus.err.ee.
Коломойский арестован по подозрению в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, сообщила „Актуальная камера“.
При этом суд предоставил Коломойскому возможность выйти под залог в размере полмиллиарда гривен (примерно 13 млн евро), по словам адвоката Коломойского, бизнесмен не будет платить залог для выхода из-под стражи.
Заседание суда проходило в закрытом режиме по просьбе защиты. Игорь Коломойский являлся совладельцем обеих компаний, но в ноябре 2022 года они были национализированы. После национализации Коломойский перестал быть долларовым миллиардером.