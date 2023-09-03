Украинского олигарха Игоря Коломойского заключили под стражу по решению суда

Коломойский арестован по подозрению в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, сообщила „Актуальная камера“.

При этом суд предоставил Коломойскому возможность выйти под залог в размере полмиллиарда гривен (примерно 13 млн евро), по словам адвоката Коломойского, бизнесмен не будет платить залог для выхода из-под стражи.

Заседание суда проходило в закрытом режиме по просьбе защиты. Игорь Коломойский являлся совладельцем обеих компаний, но в ноябре 2022 года они были национализированы. После национализации Коломойский перестал быть долларовым миллиардером.