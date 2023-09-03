За рубежом
03.09.2023, 19:59

В Хельсинки прошла демонстрация против расизма – полиция насчитала более 10 тысяч демонстрантов

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Anti-racism protest Helsinki 2023
Anti-racism protest Helsinki 2023
ФОТО: Marina Takimoto | Takimoto Marina / ZUMA Press / Scanpix

Собравшиеся потребовали от правительства соблюдать конституцию Финляндии и международные соглашения, а также гарантировать равное и недискриминационное общество для всех, пишет Yle.fi.

Акция протеста под названием „Мы не замолчим“ (Me emme vaikene) прошла сегодня в Хельсинки. Демонстранты собрались около 13.00 на Сенатской площади, а затем двинулись в район Тёёлёнлахти. Собравшиеся потребовали от правительства соблюдать конституцию Финляндии и международные соглашения, а также гарантировать равное и недискриминационное общество для всех.

По оценкам полиции Хельсинки, в мероприятии приняли участие более 10 тысяч человек.

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