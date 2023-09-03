В Хельсинки прошла демонстрация против расизма – полиция насчитала более 10 тысяч демонстрантов

Акция протеста под названием „Мы не замолчим“ (Me emme vaikene) прошла сегодня в Хельсинки. Демонстранты собрались около 13.00 на Сенатской площади, а затем двинулись в район Тёёлёнлахти. Собравшиеся потребовали от правительства соблюдать конституцию Финляндии и международные соглашения, а также гарантировать равное и недискриминационное общество для всех.