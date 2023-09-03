ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (557-й день) | Россия нанесла удар по порту Рени под Одессой

„Я думаю, в следующем году, весной. Я имею в виду - уже в применении. Потому что сегодня разрешение на обучение есть, страны, которые согласились обучать, есть, и даже уже есть страны, которые согласились передать нам F-16 после завершения обучения и подготовки инфраструктуры“, - указал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Россия вывела на боевое дежурство в Черное море малый ракетный корабль „Буян-М“ , сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины. По ее данным, снаряжение этого боевого корабля достигает восьми ракет „Калибр“. Несколькими часами ранее, утром 3 сентября, пресс-служба Сил обороны юга Украины сообщала , что корабельная группировка России развернута в зоне ответственности в количестве 12 единиц: 10 в Черном и 2 в Азовском морях. „Ракетоносители находятся в пунктах базирования“, - добавили тогда в пресс-службе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправится 4 сентября в Сочи с целью обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным будущее „зернового коридора“ в Черном море, передает турецкий телеканал TRT Haber . Другими темами обсуждения, по информации турецких журналистов, должны стать проект по транспортировке российского газа в Европу через Турцию, а также обмен военнопленными между Россией и Украиной.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры) предложило наделить Роскомнадзор полномочиями блокировать сайты, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в России. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Внимание на него обратил Telegram-канал „Код Дурова“ в воскресенье, 3 сентября.

Накануне он сообщал, что по Уразово было выпущено семь снарядов из РСЗО „Град“ , в результате чего погиб молодой мужчина и еще два человека получили ранения.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, утром 3 сентября поселок Уразово попал под обстрел ВСУ. „Пострадавших нет. Повреждения различной степени получили 4 частных домовладения и один легковой автомобиль“, - написал Гладков в Telegram .

Центр напоминает, что с начала 2023 года с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Россию депортировали около 28 000 человек.

Ради обеспечения явки на „выборах“ на захваченных территориях Украины Россия приостановила незаконный вывоз населения оттуда, сообщает Центр национального сопротивления . „Противник пытается обеспечить необходимую явку на „выборах“ 10 сентября из-за привлечения к „голосованию“ наибольшего количества населения. В связи с этим оккупанты прекратили с начала августа организованный вывоз граждан Украины из временно оккупированных территорий в Россию „, - говорится в сообщении.

Ранее в тот же день украинское онлайн-издание Strana.ua сообщило, что ночью в Одесской области под удар попали бензовозы.

В ночь на 3 сентября Россия нанесла удар по порту Рени на Дунае в Измаильском районе Одесской области, следует из сообщения Минобороны РФ . По данным ведомства, групповой удар беспилотниками был нанесен по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ.

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области , сообщает министерство обороны РФ . Данных о возможной цели дрона и о том, были ли пострадавшие в результате его падения, в пресс-релизе не указано.

Всего за сутки 2 сентября, по информации Гладкова, украинские военные 46 раз обстреляли населенные пункты Белгородской области, а также сбросили с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 7 взрывных устройств.

В Петербурге горит нефтебаза

В Санкт-Петербурге бушует масштабный пожар на территории нефтебазы „Ручьи“ у Пискаревского проспекта, сообщают русскоязычные СМИ и Telegram-каналы. По некоторым данным, загорелась заправочная цистерна. Между тем жители города сообщают в Сети о звуках взрыва в районе пожара. По данным МЧС РФ, огонь охватил площадь в 800 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет.

Совместные учения РФ и Беларуси продлили еще на неделю

Совместные военные учения России и Беларуси на территории РБ продлили до 11 сентября, сообщает Telegram-канал „Беларускi Гаюн“. Учения идут непрерывно с 29 апреля 2022 года. После неоднократных продлений общая продолжительность учений достигла 71 недели, напоминают авторы поста.

Медведев: С начала года в РФ набрали 280 000 контрактников

С 1 января 2023 года, по данным Минобороны России, на контрактную службу в ВС РФ записались около 280 000 человек, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с главами субъектов Федерации в Дальневосточном округе. По утверждению Медведева, часть из этих людей пребывала в запасе, а часть является добровольцами.

Ранее аналитик из организации Conflict Intelligence Team Руслан Левиев выражал мнение, что данные о числе добровольцев в России, которые предоставляют президенту РФ Владимиру Путину, - „фейковые“.

В начале августа Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования вооруженных сил отчитывался, что с начала 2023 года на контракт записались 231 000 человек.

Глава администрации Орбана предложил Западу дать России гарантии безопасности

Западным странам, которые поддерживают Украину в войне с Россией, нужно дать Москве гарантии безопасности. Об этом заявил глава администрации венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш. По его мнению, подобные гарантии остановили бы конфликт.



Гуйяш считает, что „ни в коем случае“ не нужно предлагать Киеву членство в НАТО. В долгосрочной перспективе, указывает он, прочный мир в Украине сможет обеспечить размещение там миротворцев



Глава администрации Орбана выразил мнение, что „у Украины нет реальных шансов“ вернуть себе утраченные территории. Он считает также, что что Россия не представляет угрозы для Центральной Европы, так как она слаба для этого, о чем свидетельствует ход боевых действий в Украине.