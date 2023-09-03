Северная Корея симулировала „тактический ядерный удар“

Северная Корея провела учения, симулировав „тактический ядерный удар“ двумя крылатыми ракетами большой дальности, сообщили государственные СМИ КНДР в воскресенье, 3 сентября. В сообщении агентства ЦТАК говорится, что учения прошли накануне рано утром и были призваны предупредить „врагов“ о готовности КНДР к ядерной войне.

Две тактические крылатые ракеты, оснащенные муляжами ядерных боеголовок, были запущены в направлении Желтого моря и пролетели 1500 км, уточняется в сообщении.

Только в конце августа Северная Корея в рамках „тактических ядерных учений“ осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности.

Рекордное количество испытаний оружия

В этом году КНДР провела рекордное количество испытаний различных видов вооружений. При этом на прошлой неделе Северной Корее уже вторично не удалось вывести на орбиту разведывательный спутник.

Между тем руководитель КНДР Ким Чен Ын посетил корабельные верфи и военные заводы. Пхеньян вновь подтвердил свою цель - усилить военное сдерживание США и Южной Кореи. Власти КНДР в очередной раз раскритиковали заключенное между Вашингтоном и Сеулом в прошлом месяце соглашение о расширении военного сотрудничества.