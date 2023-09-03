Олаф Шольц получил ушибы лица во время пробежки

Канцлер Германии Олаф Шольц был вынужден отменить запланированное на воскресенье, 3 сентября, выступление в федеральной земле Гессен из-за „небольшой спортивной травмы“, пишет агентство dpa со ссылкой на пресс-секретаря правительства ФРГ. По словам пресс-секретаря, 65-летний политик упал во время пробежки накануне и получил ушибы лица. Однако его встречи на предстоящей неделе остаются в силе.

Предполагалось, что в воскресенье Шольц приедет в расположенный под Франкфуртом-на-Майне город Бад-Хомбург для участия в предвыборной кампании Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Выборы в земельный парламент (ландтаг) Гессена состоятся 8 октября. Основным кандидатом от социал-демократов на них выступит министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, которая хотела бы стать премьер-министром Гессена. Она начнет свою предвыборную кампанию, как и планировалось, 3 сентября, подтвердило земельное объединение СДПГ.

На воскресных предвыборных мероприятиях также ожидается присутствие министра обороны Германии Бориса Писториуса.