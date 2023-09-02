На глазах Макрона французское влияние в Африке рушится. Но почему сейчас?

Или, во франко-африканском контексте: почему в руках президента Эммануэля Макрона французская политика обратилась в прах – в четырех франкоязычных государствах Африки произошли перевороты – именно тогда, когда он думал, что поставил точку на злодействах постколониализма ушедших дней?

Никто не спорит, что действительно были времена (довольно длительный период, примерно соответствующий холодной войне), когда Франция не гнушалась интриг и силового давления для продвижения своих интересов в La Françafrique — „Французской Африке“, или, если бы в русском языке было такое слово, „Франкоафрике“.

Но в то же время нельзя забывать, что на протяжении последней четверти века Париж повторял снова и снова, что все это — по крайней мере официально — дела давно минувших дней.

Теперь, когда у какого-нибудь автократа режим начинает шататься, его не бросаются подпирать штыками французских солдат; осталось в прошлом и спонсирование французских политических партий миллионами сомнительного происхождения.

Вместо этого сегодняшние популярные слоганы в отношении бывших французских колоний – это „демократизация“, „самоутверждение“, „сотрудничество“ и „взаимодействие с молодежью“. Как сказал представитель Елисейского дворца, „прошло очень много времени с тех пор, как в их президентских дворцах были наши люди“.

Возможно, наивно делать вид, что сейчас абсолютно все делается по правилам, но было бы гигантским преувеличением утверждать, что французское влияние осталось таким же, каким оно было раньше.

Если взять пример Габона, который часто рассматривают как символ коррумпированного постколониализма, то Омара Бонго, отца недавно свергнутого президента Али Бонго, во Франции действительно снисходительно называли „одним из наших“. И он сам, и сменившиеся на протяжении его правления несколько президентов Франции получали от этого соответствующую выгоду.