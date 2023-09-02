В Финляндии цены на недвижимость неожиданно упали. Это удивило местного экономиста

По данным финского Департамента статистики, в июле цены на старое жилье продолжали снижаться по всей стране. В годовом исчислении цены снизились на 8,0%, причем наибольшее снижение было зафиксировано в многоквартирных домах. В июле маклеры по недвижимости заключили на 29% меньше сделок по продаже старых многоквартирных и рядных домов, чем за тот же период годом ранее.

Больше всего цены упали в Эспоо и Хельсинки - примерно на 11%. Наименьшее падение цен было отмечено в Турку и Тампере. Однако после июня цены в Турку и Оулу начали расти.

По мнению финского экономиста Вееры Холаппа, внезапное падение цен на недвижимость было несколько неожиданным, хотя июль обычно является спокойным месяцем на рынке недвижимости.

Холаппа отмечает, что падение цен распространилось по всей стране, хотя в начале года наблюдались признаки восстановления и в других регионах, помимо Хельсинки.

„Если продажи упадут, то это приведет к отсутствию цепочек обмена жилья, что в свою очередь еще больше замедлит торговлю. И такая ситуация может продолжаться до тех пор, пока люди не поймут, в каком направлении движутся процентные ставки“, - говорит Холаппа.

По словам Юхо Кескинена, экономиста Ипотечного общества Финляндии (Hypo), есть надежда, что осенью падение цен стабилизируется. Он добавил, что цены на жилье достигли пика в июне прошлого года.«Спрос со стороны покупателей жилья не уменьшился, но на рынке жилья по-прежнему сохраняется осторожность. Финны не склонны к риску, что отражается, например, в по-прежнему крупных накоплениях на расчетных счетах“, - сказал Кескинен.

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