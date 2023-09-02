Хельсинкская компания подозревается в нарушении антироссийских санкций

Центральная криминальная полиция KRP совместно с другими ведомствами провела расследование в отношении закупочных и логистических операторов в Финляндии, подозреваемых в причастности к экспорту высоких технологий через Финляндию в Россию.

Следствие было начато в 2019 году после того, как в отношении зарегистрированной в Хельсинки компании появились подозрения в незаконной деятельности. По данным следствия, через компанию в Россию экспортировались различные товары, в том числе электроника.

Компания подозревается в нарушении санкционного законодательства ЕС. Предполагаемые преступления в основном относятся к периоду 2016-2020 гг. В качестве подозреваемых по делу проходят менее пяти человек.

Согласно материалам следствия, за деятельностью фирмы стоит человек, имя которого внесено властями США в санкционный список по подозрению в поставках технологий российским вооруженным силам или связанным с ними структурам. Этот человек, однако, не играет никакой официальной роли и не владеет акциями хельсинкской компании.

Материалы следствия переданы в прокуратуру, однако решения по обвинениям пока не принято.

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