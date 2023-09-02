Управа района Ласнамяэ приглашает на благотворительный блошиный рынок в рамках Дня дворовых кафе Сикупилли

„Иной раз вещи, ставшие бесполезными и собирающие дома пыль, могут оказаться нужными и полезными для других людей. Мы хотим популяризовать повторное использование и дать хорошим вещам вторую жизнь, ведь это отличный способ уменьшить количество отходов и сохранить нашу природу“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В воскресенье, 3 сентября, с 11 до 17:30 под руководством местных жителей пройдет третий День дворовых кафе Сикупилли. Участники будут угощать гостей различными блюдами в течение всего дня или пока не закончится угощение. Кафе и благотворительный блошиный рынок управы района Ласнамяэ будут открыта с 11 до 17 часов.

Благотворительное кафе и блошиный рынок управы района Ласнамяэ расположатся по адресу ул. Киллустику, 12а. В кафе можно будет отведать свежей солянки либо на месте, либо, при наличии своего контейнера, на вынос.

На блошином рынке районной управы будет представлен широкий выбор одежды, обуви и аксессуаров. Также можно будет приобрести посуду и изделия ручной работы, найти интересные игрушки и настольные игры.

Весь доход от блошиного рынка и кафе будет передан благотворительной организации MTÜ Happy Family. Хоть на блошином рынке нет цен, и жители могут сами определить стоимость выбранных ими вещей, районная управа просит жителей учитывать, что ежедневные расходы на содержание собаки в приюте составляют 5 евро. Рекомендуется взять с собой наличные, так как оплата картой не предусмотрена.

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