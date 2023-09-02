В Италии убили любимую всеми медведицу Амарену — у местного жителя не выдержали нервы, город возмущен

Лишь несколько дней назад Амарену с двумя медвежатами засняли на видео, когда она в очередной раз прогуливалась по улицами города.

Местный губернатор Марко Марсилио заявил, что ни один медведь в регионе Абруццо никогда не представлял никакой опасности для жителей.

Однако в этом году в Альпах медведь убил совершавшего пробежку мужчину.

Многие жители Абруццо потрясены убийством Амарены. Медведицу здесь хорошо знали, ее даже назвали в честь сорта черешни, который она особенно любила.

Губернатор в соцсетях назвал убийство непостижимым, отметив, что оно „нанесло большой удар по всему региону Абруццо, который теперь переживает боль и гнев“.

Министр окружающей среды Жилберто Пичетто назвал произошедшее „очень серьезным инцидентом“ и заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы гарантировать, что два ее детеныша будут защищены от нападений и останутся на воле.



Амарена была одной из примерно 60 Марсиканских (Апеннинских) бурых медведей, находящихся под угрозой исчезновения, которые живут в национальном парке Абруццо, они всегда обитали в центральной Италии.

Сотрудники национального парка опубликовали шокирующее фото лежащей на земле мертвой медведицы и сообщили, что она была застрелена за пределами парка, на окраине Сан-Себастьяно-деи-Марси.

Смотрители парка быстро отреагировали на ситуацию, потому что с медведицей были ее детеныши, но ветеринары уже не могли ничего сделать и лишь констатировали смерть животного.

Хотя в прошлом от Амарены страдали посевы и домашний скот, этому нападению не было никакого оправдания, говорится в заявлении парка: „[Амарена] никогда не создавала никаких проблем для людей“.