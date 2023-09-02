Российских и белорусских спортсменов не допустят к Азиатским играм

„Никаких российских и белорусских спортсменов не будет на Азиатских играх, и это решение МОК, а не ОСА“, — заявили в Олимпийском совете Азии (OCA).

„Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в Азиатских играх 2023 года обсуждалась на Олимпийском саммите в декабре 2022 года, но оказалась неосуществимой по техническим причинам“, — отметили, в свою очередь, в МОК.

OCA в январе предложил России и Беларуси принять участие в Азиатских играх. Сообщалось, что в них могут принять участие до 500 спортсменов из Беларуси и России — в нейтральном статусе и вне медального зачета.

Азиатские игры являются аналогом Олимпийских игр для стран Азии. Ближайшие соревнования пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу. В отдельных видах спорта на них будут разыграны квоты на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Напомним, 25 января исполком МОК сообщил о намерении рассмотреть допуск россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе и перечислил ряд условий — например, спортсмены не должны выражать активную поддержку войны России против Украины. В то же время МОК призвал к усилению уже действующих санкций в отношении России и Беларуси.

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