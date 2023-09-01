ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (555-й день) | Военная разведка Украины обвинила Собянина во лжи. Танки Abrams прибудут на фронт в сентябре

В течение ночи российские войска нанесли удары крылатыми ракетами „Калибр“ по ряду регионов Украины. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что были зафиксированы пуски двух ракет из акватории Черного моря в районе Феодосии - одну ракету удалось уничтожить, другая - попала в одно из частных предприятий в Винницкой области. Повреждено имущество и частные автомобили, говорится в сообщении. По данным источников „Суспильне“, пострадали восемь человек.

Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что крылатая ракета была сбита над территорией Кировогр

В ночь на пятницу об атаках БПЛА, стрельбе, взрывах и работе ПВО в Пскове сообщили украинские и российские Telegram-каналы. По данным информагентства ТАСС, ссылающегося на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в небе над Псковом обнаружили „неопознанный объект“, приняты меры по его нейтрализации. Telegram-канал Mash, также со ссылкой на местные власти, сообщает о дроне в небе над микрорайоном Кресты, где находится международный аэропорт имени княгини Ольги.

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о пресечении силами ПВО рядом с Люберцами „очередной попытки пролета беспилотника к Москве„. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов утверждает, что в результате ночной атаки беспилотника в Московской области произошел пожар на заводе, производящем электронику для ракет.

В комментарии „РБК-Украина“ он заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин солгал, заявив, что украинский дрон сбила ПВО. „Собянин соврал - ничего их ПВО не сбила. Есть пожар в Люберцах, на Томилинском электронном заводе. На нем россияне производят электронику для ракет“, - цитирует издание слова Юсова.