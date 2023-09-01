ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (555-й день) | Военная разведка Украины обвинила Собянина во лжи. Танки Abrams прибудут на фронт в сентябре
Подводим итоги еще одного дня войны.
В течение ночи российские войска нанесли удары крылатыми ракетами „Калибр“ по ряду регионов Украины. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что были зафиксированы пуски двух ракет из акватории Черного моря в районе Феодосии - одну ракету удалось уничтожить, другая - попала в одно из частных предприятий в Винницкой области. Повреждено имущество и частные автомобили, говорится в сообщении. По данным источников „Суспильне“, пострадали восемь человек.
Глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что крылатая ракета была сбита над территорией Кировогр
В ночь на пятницу об атаках БПЛА, стрельбе, взрывах и работе ПВО в Пскове сообщили украинские и российские Telegram-каналы. По данным информагентства ТАСС, ссылающегося на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в небе над Псковом обнаружили „неопознанный объект“, приняты меры по его нейтрализации. Telegram-канал Mash, также со ссылкой на местные власти, сообщает о дроне в небе над микрорайоном Кресты, где находится международный аэропорт имени княгини Ольги.
Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о пресечении силами ПВО рядом с Люберцами „очередной попытки пролета беспилотника к Москве„. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов утверждает, что в результате ночной атаки беспилотника в Московской области произошел пожар на заводе, производящем электронику для ракет.
В комментарии „РБК-Украина“ он заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин солгал, заявив, что украинский дрон сбила ПВО. „Собянин соврал - ничего их ПВО не сбила. Есть пожар в Люберцах, на Томилинском электронном заводе. На нем россияне производят электронику для ракет“, - цитирует издание слова Юсова.
В Москве в ускоренном темпе создаются новые объекты ПВО для защиты от ударов дронами, рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин, выступая на Дне работников комплекса городского хозяйства Москвы. По словам Собянина, когда Минобороны РФ обратилось к властям Москвы о переустройстве позиций противовоздушной обороны, возник вопрос, за какое время это необходимо сделать. И в последние недели новые объекты ПВО создаются „в течение суток“, утверждает московский мэр: „Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники“.
Собянин также рассказал про „обустройство аэропорта для перехватчиков“ в Орле, которое „еще не успели закончить“, но „уже позавчера один из вертолетов сбил беспилотник, который летел в сторону Москвы“.
Украина получит первые 10 танков M1 Abrams уже в середине сентября. Как сообщается на сайте американского издания Politico со ссылкой на источники в Пентагоне, группа украинских военных уже завершила курс обучения на танках этого типа. Всего на полигонах армии США на территории Германии прошли подготовку около 200 военнослужащих ВСУ. Соединенные Штаты обещали поставить в Украину 31 танк Abrams.
Украинские войска 31 августа продолжали контрнаступление под Бахмутом и на западе Запорожской области и добились успехов на обоих участках фронта, сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на заявления замминистра обороны Украины Анны Маляр. В частности, она заявила о продвижении ВСУ на направлении Новоданиловка - Новопрокоповка. Второе из этих сел находится к югу от Работино, об освобождении которого украинские военные заявили в понедельник.
ISW также приводит заявление начальника Главного управления ракетных войск, артиллерии и беспилотных систем генштаба ВСУ Сергея Баранова о том, что украинские войска достигли паритета с ВС РФ в возможностях контрбатарейной борьбы. По словам Баранова, предоставленные странами НАТО артиллерийские системы с дальностью стрельбы 30-40 км позволяют ВСУ уничтожать российские артсистемы, что заставляет россиян отводить свою артиллерию дальше от линии фронта.
Город Курчатов в Курской области атаковали два украинских беспилотника, заявил губернатор Роман Старовойт. По его словам, повреждены административное здание и жилой дом. Специалисты оценивают размеры ущерба.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под Белгородом сработала система ПВО: „Сбит БПЛА самолетного типа“. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Минобороны РФ подтвердило эту информацию, заявив, что около 7.30 мск беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области „был уничтожен дежурными средствами ПВО“.
Министерство обороны Великобритании проанализировало, как РФ пытается защитить Крымский мост от новых украинских ударов. „Россия в значительной степени зависит от Крымского моста и паромов для пересечения проливов. Россия использует ряд средств пассивной защиты, таких как генераторы дыма и подводные барьеры, наряду с мерами активной защиты, такими как системы противовоздушной обороны, чтобы повысить выносливость водных переходов и минимизировать ущерб от будущих атак“, - пишет ведомство со ссылкой на разведданные.
В частности, по данным британской разведки, спутниковые снимки от 29 августа подтверждают, что РФ создала вокруг моста подводный барьер из затопленных кораблей и защитных бонов для сдерживания атак беспилотных надводных кораблей. Ранее, в сентябре 2022 года, в течение нескольких дней испытывались радиолокационные приманки на баржах, а в мае 2023 - дымогенераторы. Принятие Россией столь масштабных мер защиты объясняется „важностью моста как для логистики, так и для символики российской оккупации“.
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в список „международных спонсоров войны“ две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars из-за того, что они продолжают вести бизнес в России. „Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производства своей продукции, они продолжают работать в РФ, платя налоги и поддерживая экономику агрессора“, - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства. По данным НАПК, кроме того, что обе компании увеличили свои доходы в России за первый год полномасштабного вторжения в Украину, они „активно ищут новых сотрудников в РФ“.
Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 4 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Российские войска около 12.50 обстреляли жилой квартал Херсона, сообщили украинские власти. „В результате вражеского удара травмы, несовместимые с жизнью, получил 34-летний мужчина, который находился на улице“, - говорится в Telegram-канале Херсонской областной военной администрации.
Еще 11 украинских детей, которых россияне незаконно удерживали на оккупированных территориях Херсонской области, вернулись на подконтрольную Киеву территорию, сообщила в Telegram-канале Херсонская областная военная администрация.
Российские войска около 12.00 обстреляли из артиллерии город Середина-Буда Шосткинского района Сумской области, сообщил в Telegram-канале офис генпрокурора Украины, опубликовав последствия удара. По данным следствия, в результате атаки осколочные ранения получили четыре местных жителя. Повреждены 16 многоквартирных домов, 12 частных домохозяйств, объект критической инфраструктуры, 5 административных зданий и учреждений, три учебных заведения, магазины и транспортные средства. В общей сложности правоохранители получили более 100 сообщений о повреждении имущества граждан.
Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что беспилотники, ударившие по авиабазе „Кресты“ в Пскове, были запущены с территории России. По словам Буданова, в результате атаки были уничтожены два транспортных самолета Ил-76, еще четыре повреждены. Эти самолеты используются для перевозки военных грузов и десантников.
В Донецке в результате обстрела центрального района пострадали более 10 человек, погибла шестилетняя девочка, заявили власти самопровозглашенной ДНР.
Министерство иностранных дел Украины опубликовало официальное заявление с призывом к Нобелевскому фонду „поддерживать международные усилия по изоляции России и Беларуси“. Это произошло после того, как послов из России и Беларуси снова включили в список приглашенных на банкет в Стокгольме по случаю вручения Нобелевских премий. В фонде заявили, что стремятся привлечь даже тех, кто не разделяет ценностей Нобелевской премии.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.