Игрок сборной Эстонии по керлингу, выступавший в России, дисквалифицирован на год

Власов, ставший в прошлом сезоне чемпионом Эстонии, участвовал под эстонским флагом в соревнованиях „Медэксперт“ (с 24-27 августа), проходивших в Светлогорске, что в Калининградской области РФ.

Данные соревнования финансировались Союзом керлинга России, а также другими официальными органами РФ.

Соответствующая информация поступила вечером 25 августа к генеральному секретарю ЕСL Лиизе Турманн.

По данным федерации, Власов был зарегистрирован для участия в командных соревнованиях как представитель Эстонии, выступающий вместе с белорусскими спортсменами. На полученной видеозаписи выяснилось, что на соревнованиях, проходивших в Светлогорске, на Власове была форма сборной Эстонии.

Правление федерации ECL обсудило это дело на внеочередном заседании 29 августа и приняло решение о запрете на участие Власова в соревнованиях до конца сезона 2023/24. Кроме того, согласно условиям санкции, спортсмен не будет допущен к участию в тренировочных программах, организуемых федерацией.

„Мы также запросили письменные объяснения как у Власова, так и у мужской команды перед этим заседанием. Из ответа Власова сложилось впечатление, что он считает, что ничего неправильного с его стороны сделано не было“, — говорится в протоколе заседания совета директоров ECL.

Команда Власова не знала о его участии в соревнованиях в России. По их сведениям, спортсмен находился в России на лечении.

Указывалось также на то, что ECL еще в начале войны предупредил Власова о недопустимости распространения пропаганды страны-агрессора в социальных сетях.

Поскольку этой зимой Власов стал чемпионом Эстонии в составе команды Эдуарда Вельцмана, он получил возможность представлять Эстонию на чемпионате Европы этого сезона. Поскольку Власов был отстранен от участия в соревнованиях, команде Вельцмана придется искать ему замену.

Харри Лилль, член правления ECL сообщил Delfi, что решение совета о наказании Власова было единогласным. Вельцманe придется искать ему замену.