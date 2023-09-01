Игрок сборной Эстонии по керлингу, выступавший в России, дисквалифицирован на год
Эстонский союз керлинга (ECL) наложила на Михаила Власова годичную дисквалификацию за участие в соревнованиях в России.
Власов, ставший в прошлом сезоне чемпионом Эстонии, участвовал под эстонским флагом в соревнованиях „Медэксперт“ (с 24-27 августа), проходивших в Светлогорске, что в Калининградской области РФ.
Данные соревнования финансировались Союзом керлинга России, а также другими официальными органами РФ.
Соответствующая информация поступила вечером 25 августа к генеральному секретарю ЕСL Лиизе Турманн.
По данным федерации, Власов был зарегистрирован для участия в командных соревнованиях как представитель Эстонии, выступающий вместе с белорусскими спортсменами. На полученной видеозаписи выяснилось, что на соревнованиях, проходивших в Светлогорске, на Власове была форма сборной Эстонии.
Правление федерации ECL обсудило это дело на внеочередном заседании 29 августа и приняло решение о запрете на участие Власова в соревнованиях до конца сезона 2023/24. Кроме того, согласно условиям санкции, спортсмен не будет допущен к участию в тренировочных программах, организуемых федерацией.
„Мы также запросили письменные объяснения как у Власова, так и у мужской команды перед этим заседанием. Из ответа Власова сложилось впечатление, что он считает, что ничего неправильного с его стороны сделано не было“, — говорится в протоколе заседания совета директоров ECL.
Команда Власова не знала о его участии в соревнованиях в России. По их сведениям, спортсмен находился в России на лечении.
Указывалось также на то, что ECL еще в начале войны предупредил Власова о недопустимости распространения пропаганды страны-агрессора в социальных сетях.
Поскольку этой зимой Власов стал чемпионом Эстонии в составе команды Эдуарда Вельцмана, он получил возможность представлять Эстонию на чемпионате Европы этого сезона. Поскольку Власов был отстранен от участия в соревнованиях, команде Вельцмана придется искать ему замену.
Харри Лилль, член правления ECL сообщил Delfi, что решение совета о наказании Власова было единогласным. Вельцманe придется искать ему замену.
„Да, решение было единогласным. В протоколе есть два воздержавшихся, но поскольку они являются его товарищами по команде, они не могли голосовать“, — сказал Лилль.
Никакой обратной связи от Власова ассоциация пока не получила. „Он никак не прокомментировал это [решение]. Первоначально мы отправили это решение Правлению. А позже еще и протокол заседания правления, но на данный момент мы не получили никакого ответа“, - сказал Лилль.
Теперь команда Эдуарда Вельцмана ищет замену Власову для выступления на чемпионате Европы.
„Сначала в команде было пять человек, на самом деле достаточно четырёх, один — запасной игрок. Но сегодня в сотрудничестве с правлением и главным тренером мы пытаемся найти лучшее решение, кто может стать частью команды“, — добавил Лилль.
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