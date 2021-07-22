Правда ли, что в Херсонской области появились предвыборные билборды с лозунгами против гомосексуализма и сатанизма?
В августе 2023 года соцсети обошли фотографии, якобы сделанные в оккупированной Россией части Херсонской области в преддверии местных выборов. Мы проверили, подлинны ли эти снимки.
Как утверждают СМИ и Telegram-каналы, фотографии сделаны в городах Геническ и Новая Каховка Херсонской области Украины, которые с февраля 2022 года находятся под контролем российской армии. Судя по снимкам, кандидат в областную думу от партии „Единая Россия“, глава российской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сделал борьбу с ЛГБТ и сатанистами ключевой темой своей предвыборной кампании. На рекламных щитах, автомобилях и флаерах можно разглядеть такие лозунги, как „Если ты не гей, за Сальдо голосуй скорей“ и „Гомосексуализм и сатанизм — угроза обществу!“. Некоторые публикации даже сопровождались видео.
О подобных предвыборных лозунгах Сальдо написали такие ресурсы, как „Эхо», „Блокнот», „Херсон Daily», СВТВ, „Парни+» и Meta. Широкий резонанс новость вызвала во „ВКонтакте» и особенно в Telegram, где ею поделились, в частности, каналы „Прямой эфир» (757 000 просмотров на момент написания материала), ВПШ (360 000), „СМИ Россия не Москва» (277 000), Times of Ukraine (248 000), „Аутсайдер» (186 000), „Ёшкин крот» (108 000) и Astra (51 000).
В сентябре 2023 года в подконтрольной России части Херсонской области Украины, аннексированной по итогам референдума осенью прошлого года, должны пройти выборы в региональную думу. В начале августа „Единая Россия“ представила свой список кандидатов, который возглавил врио губернатора области Владимир Сальдо. Именно он стал главным героем завирусившихся фотографий. Среди них снимки:
двух билбордов с лозунгом „Гомосексуализм и сатанизм — угроза обществу. Если ты против — голосуй за „Единую Россию“!“;
флаеров с тем же лозунгом в почтовых ящиках (эти агитматериалы также попали на пятисекундное видео);
плакатов, расклеенных на автомобиле и в неустановленном месте.
26 августа подконтрольная РФ региональная избирательная комиссия распределила рекламные площади и эфирное время для проведения предвыборной агитации кандидатов. При этом первые сообщения о якобы уже размещённой странной рекламе (с одним из билбордов) появились в Сети как минимум 23 августа. После того как поднялся шум, в региональном избиркоме заявили, что не регистрировали подобных материалов.
Согласно российскому федеральному закону, все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны, в частности, содержать наименование организации, их изготовившей, её юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика, наименование организации, заказавшей агитацию, а также информацию о тираже и дате изготовления. Этих данных на материалах с фото и видео нет. Зато на трёх носителях можно разглядеть QR-код. На двух из них (плакат и рекламный щит) код совпадает и при сканировании ведёт на Telegram-канал Херсонского избиркома. А вот на флаере он совершенно иной и не ведёт никуда.
При этом было бы логично, если бы один и тот же QR-код либо присутствовал на всех агитационных материалах, либо отсутствовал вовсе.
Также на флаере можно разглядеть адрес типографии „Офсет Москва», расположенной в российской столице. Это само по себе не необычно, но, если в Херсонском облизбиркоме такой флаер не регистрировали, значит, даже отпечатанный в Москве, он будет недействительным.
Номер автомобиля на одной из фотографий замазан. На всех остальных снимках фактически отсутствует фон, что затрудняет геолокацию. На одном из рекламных щитов при этом присутствует орфографическая ошибка: „Единою Россию“.
Портрет Сальдо, использованный на всех рекламных носителях, предположительно, взят из Telegram-канала политика. Само фото старое — его фрагмент встречался на билбордах в поддержку политика ещё до российского вторжения.
На страницах в соцсетях, связанных с „Единой Россией“ или лично с Владимиром Сальдо, фотографии с лозунгами о гомосексуализме и сатанизме не встречаются. На реальных агитационных билбордах за „Единую Россию“ в оккупированном регионе не используется снимок назначенного Кремлем руководителя, акцент сделан на всей партии.
Снимки якобы агитационных материалов в оккупированной части Херсонской области появлялись постепенно и в разных источниках. 23 августа начало распространяться фото первого рекламного щита, 24 августа — плакат с агитацией за Сальдо, а также плакат с подписью „Вместе с ЛДПР против гомосексуализма“ за кандидата от этой партии Артура Вдовина. Подлинность второго плаката также не подтверждается, а QR-код на нём ведёт не на избирательные ресурсы, а на личный Telegram-канал председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. 26 августа в интернете появился ещё один билборд, 29 августа — изображения автомобиля с плакатом и флаеров (а также соответствующее видео). Наконец, 30 августа начал распространяться новый плакат с Владимиром Сальдо — на нём был размещён лозунг „Единственный кандидат, который ещё живой“. Произошло это уже после того, как подобным юмористическим комментарием на тему одного из билбордов поделился в своём Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко (145 000 просмотров). По всей видимости, этот комментарий и стал поводом для создания и распечатки нового плаката. Раз за разом в интернете появлялись только новые образцы печатной продукции, но ни разу в Сеть не попал снимок ранее уже опубликованной рекламы, сделанный с другого ракурса.
Таким образом, все факты говорят о том, что плакаты, билборды и листовки „Единой России“ с гомофобскими и антисатанистскими лозунгами в оккупированной части Херсонской области — поддельные. Снимки рекламных щитов, вероятно, были созданы в графическом редакторе, а флаеры и плакаты были распечатаны и впоследствии сфотографированы или запечатлены на видео. Как на сайтах, так и в Telegram-каналах наиболее ранние обнаруженные нами случаи публикации с упоминаниями каждого поддельного агитационного материала были сделаны украинскими или проукраинскими ресурсами.
Итог: Фейк