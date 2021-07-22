Правда ли, что в Херсонской области появились предвыборные билборды с лозунгами против гомосексуализма и сатанизма?

26 августа подконтрольная РФ региональная избирательная комиссия распределила рекламные площади и эфирное время для проведения предвыборной агитации кандидатов. При этом первые сообщения о якобы уже размещённой странной рекламе (с одним из билбордов) появились в Сети как минимум 23 августа. После того как поднялся шум, в региональном избиркоме заявили , что не регистрировали подобных материалов.

флаеров с тем же лозунгом в почтовых ящиках (эти агитматериалы также попали на пятисекундное видео);

двух билбордов с лозунгом „Гомосексуализм и сатанизм — угроза обществу. Если ты против — голосуй за „Единую Россию“!“;

В сентябре 2023 года в подконтрольной России части Херсонской области Украины, аннексированной по итогам референдума осенью прошлого года, должны пройти выборы в региональную думу. В начале августа „Единая Россия“ представила свой список кандидатов, который возглавил врио губернатора области Владимир Сальдо. Именно он стал главным героем завирусившихся фотографий. Среди них снимки:

Согласно российскому федеральному закону, все печатные и аудиовизуальные агитационные материалы должны, в частности, содержать наименование организации, их изготовившей, её юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика, наименование организации, заказавшей агитацию, а также информацию о тираже и дате изготовления. Этих данных на материалах с фото и видео нет. Зато на трёх носителях можно разглядеть QR-код. На двух из них (плакат и рекламный щит) код совпадает и при сканировании ведёт на Telegram-канал Херсонского избиркома. А вот на флаере он совершенно иной и не ведёт никуда.

При этом было бы логично, если бы один и тот же QR-код либо присутствовал на всех агитационных материалах, либо отсутствовал вовсе.

Также на флаере можно разглядеть адрес типографии „Офсет Москва», расположенной в российской столице. Это само по себе не необычно, но, если в Херсонском облизбиркоме такой флаер не регистрировали, значит, даже отпечатанный в Москве, он будет недействительным.

Номер автомобиля на одной из фотографий замазан. На всех остальных снимках фактически отсутствует фон, что затрудняет геолокацию. На одном из рекламных щитов при этом присутствует орфографическая ошибка: „Единою Россию“.

Портрет Сальдо, использованный на всех рекламных носителях, предположительно, взят из Telegram-канала политика. Само фото старое — его фрагмент встречался на билбордах в поддержку политика ещё до российского вторжения.

На страницах в соцсетях, связанных с „Единой Россией“ или лично с Владимиром Сальдо, фотографии с лозунгами о гомосексуализме и сатанизме не встречаются. На реальных агитационных билбордах за „Единую Россию“ в оккупированном регионе не используется снимок назначенного Кремлем руководителя, акцент сделан на всей партии.

Снимки якобы агитационных материалов в оккупированной части Херсонской области появлялись постепенно и в разных источниках. 23 августа начало распространяться фото первого рекламного щита, 24 августа — плакат с агитацией за Сальдо, а также плакат с подписью „Вместе с ЛДПР против гомосексуализма“ за кандидата от этой партии Артура Вдовина. Подлинность второго плаката также не подтверждается, а QR-код на нём ведёт не на избирательные ресурсы, а на личный Telegram-канал председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. 26 августа в интернете появился ещё один билборд, 29 августа — изображения автомобиля с плакатом и флаеров (а также соответствующее видео). Наконец, 30 августа начал распространяться новый плакат с Владимиром Сальдо — на нём был размещён лозунг „Единственный кандидат, который ещё живой“. Произошло это уже после того, как подобным юмористическим комментарием на тему одного из билбордов поделился в своём Telegram-канале советник главы МВД Украины Антон Геращенко (145 000 просмотров). По всей видимости, этот комментарий и стал поводом для создания и распечатки нового плаката. Раз за разом в интернете появлялись только новые образцы печатной продукции, но ни разу в Сеть не попал снимок ранее уже опубликованной рекламы, сделанный с другого ракурса.

Таким образом, все факты говорят о том, что плакаты, билборды и листовки „Единой России“ с гомофобскими и антисатанистскими лозунгами в оккупированной части Херсонской области — поддельные. Снимки рекламных щитов, вероятно, были созданы в графическом редакторе, а флаеры и плакаты были распечатаны и впоследствии сфотографированы или запечатлены на видео. Как на сайтах, так и в Telegram-каналах наиболее ранние обнаруженные нами случаи публикации с упоминаниями каждого поддельного агитационного материала были сделаны украинскими или проукраинскими ресурсами.