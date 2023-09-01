В Нарве умер во время рейса 62-летний водитель

Сегодня в полдень в центр экстренной помощи поступило сообщение о том, что водитель автобуса, следовавшего из Таллинна в Нарву, почувствовал себя плохо, в результате чего он вышел из машины на Нарвском автовокзале, рассказал Эдгар Олекс, патрульный полицейский Нарвы.