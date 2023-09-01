01.09.2023, 18:27
В Нарве умер во время рейса 62-летний водитель
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в полдень в центр экстренной помощи поступило сообщение о том, что водитель автобуса, следовавшего из Таллинна в Нарву, почувствовал себя плохо, в результате чего он вышел из машины на Нарвском автовокзале, рассказал Эдгар Олекс, патрульный полицейский Нарвы.
Вызванная на автовокзал машина скорой помощи не смогла спасти жизнь 62-летнего мужчины, и он скончался. Точная причина смерти будет установлена в результате вскрытия. Как пишет газета „Северное побережье“, речь идет о водителе автобуса линии Lux Express.
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