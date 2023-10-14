Беспощадная правда о гомеопатии. Целители-самозванцы зарабатывают на доверии людей огромные деньги

В группе сторонников гомеопатии та же мама сообщает, что у ее пятимесячного сына постоянные высыпания на коже. Она рассказывает, что давала ребенку гомеопатический препарат, от которого стало только хуже. „Хочу спросить у знающих людей: на какой день можно ожидать признаки улучшения? Ребенок мучается, сыпь чешется и не проходит“.

Советы в группе дают люди, не имеющие медицинского образования. Некоторые, по всей видимости, делятся информацией с целью развития своего бизнеса, так как в группе состоят и распространители гомеопатических препаратов. И это несмотря на то, что частным лицам запрещено перепродавать, предлагать в интернете и распространять гомеопатические средства.

Сколько в Эстонии случаев, когда ребенок не получает помощи из-за того, что его родители „не доверяют“ медикам, сказать невозможно.

Однако представление об этом можно получить, изучив все ту же группу поклонников гомеопатии.

Советы „знатоков“

В группе царит вера в то, что ее члены „более сведущи“, чем врачи.