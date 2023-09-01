Глава украинской разведки: беспилотники, с помощью которых атаковали аэропорт в Пскове, запускали с территории России

В комментарии The War Zone он заявил: „Мы работаем с территории России“, однако отказался уточнять, запускали ли дроны украинские военные или россияне.

По словам Буданова, в результате атаки были уничтожены два транспортных самолета Ил-76, еще четыре повреждены. Эти самолеты используются для перевозки военных грузов и десантников.

В верхней части самолета расположены топливные баки и важная часть лонжерона крыла — именно эти секции специально атаковали дроны.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить утверждения официальных лиц воюющих сторон.

The War Zone также опубликовало спутниковые снимки аэродрома „Кресты“, на которых видны уничтоженные самолеты, а также скриншот видео, сделанного с инфракрасной камеры одного из дронов.

Инфракрасное видео, полученное от ГУР, позволило he War Zone предположить, что дрон, сбросивший бомбу, находился под контролем диспетчера. В отличие от дрона-камикадзе, который при наличии головки самонаведения или заранее заданных координат может атаковать цель в автономном режиме, ни один из известных дронов-бомберов, многие из которых оснащаются устройством для сброса кустарным способом, такими способностями не обладает. Такой беспилотник вплоть до кульминационного момента управляется оператором. Это может свидетельствовать не только о том, что атака была совершена с территории России, как утверждает Буданов, но и о том, что дроны были запущены совсем рядом с авиабазой.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о поражении новым оружием цели на удалении 700 км. Он не уточнил конкретное место, но СМИ связали его слова с атакой на Псков в ночь на среду. Псков находится как раз приблизительно в 700 километрах от украинской границы.

Провластные телеграм-каналы высказывали предположения, что беспилотники могли лететь со стороны стран Балтии, однако никаких подтверждений этой информации не было.