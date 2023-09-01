Путин и Эрдоган 4 сентября проведут переговоры в Сочи. Речь пойдет и о зерновой сделке

Ранее Bloomberg сообщал о планах турецкого президента встретиться с Путиным в России. По данным агентства, одной из тем переговоров должно стать возобновление зерновой сделки.

Эрдоган заявлял, что намерен содействовать возобновлению сделки в „расширенном“ формате. По его словам, западные страны должны помочь превратить это соглашение в основу мирных договоренностей между Россией и Украиной.

Власти РФ вышли из зерновой сделки 17 июля, заявив, что часть договоренностей, касающихся облегченного экспорта удобрений из России, не выполнена. После этого российские войска начали обстреливать юг Украины, уничтожая инфраструктуру портов, которую использовали при зерновой сделке.

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