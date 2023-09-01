ФОТО | Новое все – в Нарве торжественно открылась госгимназия, на которую потратили 15 миллионов евро
Первого сентября в Нарве торжественно открылась государственная Нарвская гимназия. Поздравить учеников и учителей с новым учебным годом в гимназию приехали министр образования Кристина Каллас и мэр города Катри Райк. Во внутреннeм дворe перед зданием школы собралось более 600 человек.
На праздничном мероприятии пастор нарвского прихода Maarja Владимир Батухтин и священник нарвской православной церкви Артемий Бондарев освятили флаг школы. Гвозди в флагшток забили руководитель школы Тейви Габриель, министр образования Кристина Каллас, представитель учителей и представитель учеников. Традиционно прозвучали торжественные речи и выступили ученики.
В Нарвскую госгимназию приняли учеников из Кесклиннаской, Солдинаской, Кренгольмской и Пяхклемяэской бывших гимназий, которые стали основными школами из-за образовательной реформы. Только муниципальный Языковой лицей в Нарве продолжил работать с гимназическим звеном. В новом учебном году в Нарве заработали две государственные гимназии. Одна из них – эстонская госгимназия – тоже начала учебный год, но пока не в своем здании, потому что оно только строится.
Кристина Каллас рассказала, что в отношении Нарвской госгимназии все прошло по плану: здание сдали вовремя, учителей и учеников набрали в полном объеме. „Я очень рада, что у ребят в Нарве теперь есть возможность учить не только, скажем, математику, но и выбирать себе специальность уже в гимназии – это то, куда движется наша система образования, – говорит Каллас. – Это, безусловно, позитивное изменение для Нарвы“.
Министр образования отмечает в разговоре с репортером RusDelfi, что программа перехода на эстоноязычное образование будет выполняться в том виде, как она принята. „Все обещанные доплаты учителям, ведущим занятия на эстонском языке и соответствующим необходимым требованиям, будут выплачиваться“, – сообщает Кристина Каллас.
Ученицы 12 класса Нарвской гимназии Анастасия и Диана на вопрос, есть ли у них какие-то опасения по поводу учебы, ответили: „Страшно, что это 12 класс, а меняются все учителя, как мы будем сдавать экзамены, если не найдем общий язык с преподавателем? В этом трудность, а других никаких опасений у нас нет“.
„Как для ответственных учеников, у нас опасений нет вообще“, – смеются над вопросом молодые ребята, тоже ученики 12 класса. Ребята планируют поступать кто-то на астрофизика, кто-то на программиста, кто-то думает о сфере медицины, информатики.
„Школа современная – это круто, интересно, как будут проходить курсы, которые нам обещали на собеседовании, мы их очень ждем“, – сказал один из учеников. „Интересно еще, как будет выглядеть внутренняя школьная система, она же будет совсем другой у нас“, – добавляет его одноклассник.
Парни также ждут, когда смогут пойти в школьный тренажерный класс, они о нем уже наслышаны, если, конечно, на него у них будет оставаться время.
Девочки из 11 класса Мирослава и Дарина восхищены новым зданием: „Все стеклянное, светлое, яркое – это нравится“. Они говорят, что пока не знают, как все будет происходить. „У нас все будет не как в обычной школе, очень ждем, когда начнем учиться“, – добавляют девочки.
Именно поэтому, понимая опасения учеников, сразу же после торжественного мероприятия и фуршета гимназистов пригласили для общения менторы. Первые несколько дней в гимназии будут посвящены знакомству друг с другом, учебным заведением и новой системой, в которой ребятам предстоит учиться. И только потом начнется образовательный процесс.
Михаил Могутов, молодой человек, который только что вернулся из Голландии, где закончил научную магистратуру по образовательным наукам, а до этого – бакалавриат по психологии в Эстонии, будет одним из менторов для учеников 12 класса, а также ему предстоит на полставки вести предмет „умное обучение“ – как следить за своим образованием, ставить цели, уметь мотивировать себя, понимать, как работает мозг. Такую дисциплину Михаил уже вел раньше в других гимназиях Нарвы. Он позитивно настроен, ждет встречи с гимназистами.
Ольга Калашникова, учитель английского языка, считает, что поначалу будет, конечно, всем сложно: новые учителя, новые ученики, новая система, но это и хорошо. „Нашим ученикам будет удобно учиться, главное, что они почувствуют свободу и поддержку учителей со всех сторон, мы все на это ориентированы, – говорит Ольга.
Она пришла в госгимназию не за повышенной зарплатой и статусом, а потому что привлек подход к образованию директора школы – Тейви Габриэль, ее современное мышление. Ольга приняла решение работать в госгимназии полгода назад и ни разу не пожалела. „Здесь ты общаешься с руководством не как с начальством, а как с партнерами, это важно“, – заключает Калашникова.
По мнению Ольги, очень хорошо, что будут доплачивать учителям, ведущим занятия на эстонском языке. Многие из них приехали в Нарву специально для работы в гимназии. „Хотя они много не выиграют в плане денег, потому что это учителя, которые или каждый день приезжают в Нарву из других городов, или переехали жить и снимают здесь жилье, так что доплата, скорее всего, просто компенсирует им эти дополнительные расходы“, – говорит учитель. „Я благодарна этим людям, видно, как они горят своим делом, переживают, как и что будет, очень ждут начала обучения, они, действительно, приехали, чтобы создавать изменения, работать с такими коллегами – это удовольствие“, – добавляет Ольга Калашникова.
Половина учителей в госгимназии из Нарвы, а половина – из Ида-Вирумаа и других регионов Эстонии. И примерно треть учителей – это мужчины, что большая редкость для школьной системы.
По словам руководителя Нарвской гимназии Тейви Габриель, она и её команда готовы сегодня начать новый учебный год, привлекая к созданию школьной культуры как учеников, родителей, так и местных жителей. „Школьное сообщество рассчитывает быть услышанным, увиденным и вовлеченным, мы желаем сохранить существующий хороший опыт, а также готовы к положительным изменениям“, – говорит Габриель.
Татьяна Окунева, завуч Нарвской госгимназии, отвечает за административную работу и является ментором. „Сложностей у нас нет, но есть много работы, потому что мы все создаем с нуля, – говорит Окунева. – Все документы, правила работы – все, при этом мы это создаем в сотрудничестве с коллективом, привлекаем учеников. На эти встречи уходит много времени. Это принципиальные вещи, так что бывают и эмоциональные обсуждения“. Татьяна отмечает, что ее работа здесь очень интересная.
Образовательная инфраструктура города продолжает меняться. Планируется, что через год более трети детей и подростков Нарвы уже будут учиться в новой образовательной среде.
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