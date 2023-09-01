ФОТО | Новое все – в Нарве торжественно открылась госгимназия, на которую потратили 15 миллионов евро

„Как для ответственных учеников, у нас опасений нет вообще“, – смеются над вопросом молодые ребята, тоже ученики 12 класса. Ребята планируют поступать кто-то на астрофизика, кто-то на программиста, кто-то думает о сфере медицины, информатики.

Ученицы 12 класса Нарвской гимназии Анастасия и Диана на вопрос, есть ли у них какие-то опасения по поводу учебы, ответили: „Страшно, что это 12 класс, а меняются все учителя, как мы будем сдавать экзамены, если не найдем общий язык с преподавателем? В этом трудность, а других никаких опасений у нас нет“.

Министр образования отмечает в разговоре с репортером RusDelfi, что программа перехода на эстоноязычное образование будет выполняться в том виде, как она принята. „Все обещанные доплаты учителям, ведущим занятия на эстонском языке и соответствующим необходимым требованиям, будут выплачиваться“, – сообщает Кристина Каллас.

Кристина Каллас рассказала, что в отношении Нарвской госгимназии все прошло по плану: здание сдали вовремя, учителей и учеников набрали в полном объеме. „Я очень рада, что у ребят в Нарве теперь есть возможность учить не только, скажем, математику, но и выбирать себе специальность уже в гимназии – это то, куда движется наша система образования, – говорит Каллас. – Это, безусловно, позитивное изменение для Нарвы“.

В Нарвскую госгимназию приняли учеников из Кесклиннаской, Солдинаской, Кренгольмской и Пяхклемяэской бывших гимназий, которые стали основными школами из-за образовательной реформы. Только муниципальный Языковой лицей в Нарве продолжил работать с гимназическим звеном. В новом учебном году в Нарве заработали две государственные гимназии. Одна из них – эстонская госгимназия – тоже начала учебный год, но пока не в своем здании, потому что оно только строится.

„Школа современная – это круто, интересно, как будут проходить курсы, которые нам обещали на собеседовании, мы их очень ждем“, – сказал один из учеников. „Интересно еще, как будет выглядеть внутренняя школьная система, она же будет совсем другой у нас“, – добавляет его одноклассник.

Парни также ждут, когда смогут пойти в школьный тренажерный класс, они о нем уже наслышаны, если, конечно, на него у них будет оставаться время.

Девочки из 11 класса Мирослава и Дарина восхищены новым зданием: „Все стеклянное, светлое, яркое – это нравится“. Они говорят, что пока не знают, как все будет происходить. „У нас все будет не как в обычной школе, очень ждем, когда начнем учиться“, – добавляют девочки.

Именно поэтому, понимая опасения учеников, сразу же после торжественного мероприятия и фуршета гимназистов пригласили для общения менторы. Первые несколько дней в гимназии будут посвящены знакомству друг с другом, учебным заведением и новой системой, в которой ребятам предстоит учиться. И только потом начнется образовательный процесс.

Михаил Могутов, молодой человек, который только что вернулся из Голландии, где закончил научную магистратуру по образовательным наукам, а до этого – бакалавриат по психологии в Эстонии, будет одним из менторов для учеников 12 класса, а также ему предстоит на полставки вести предмет „умное обучение“ – как следить за своим образованием, ставить цели, уметь мотивировать себя, понимать, как работает мозг. Такую дисциплину Михаил уже вел раньше в других гимназиях Нарвы. Он позитивно настроен, ждет встречи с гимназистами.

Ольга Калашникова, учитель английского языка, считает, что поначалу будет, конечно, всем сложно: новые учителя, новые ученики, новая система, но это и хорошо. „Нашим ученикам будет удобно учиться, главное, что они почувствуют свободу и поддержку учителей со всех сторон, мы все на это ориентированы, – говорит Ольга.