101 способ убийства. Почему (не) надо смотреть третьего „Великого уравнителя“(4)
Сиквелы крайне редко бывают лучше первой части. Третий фильм и вовсе часто вгоняет зрителей в краску от испанского стыда. Хотя если говорить про „Великого уравнителя“, то стыд будет итальянским. Ведь действие происходит на Сицилии, в Неаполе, а также в маленьком городке на побережье Амальфи.
Неубиваемый Роберт Макколл (в эстонском варианте фильм вообще носит название Kutsuge McCall) в неравной битве с сицилийскими мафиози (любая битва с участием Макколла — неравная для его противников) получает ранение, которое сам считает смертельным. Но все-таки неожиданно спасается, проникает на отходящий от пристани паром и оказывается в материковой части Италии, где его по счастливой случайности спасают местные жители. Но у этих жителей большие проблемы — их кошмарит местная каморра, у которой большие планы на захват побережья. Мафиози просто еще не знают, что за афроамериканец прибыл в их городок. Почему „Каморра“ начинает терроризировать именно это место, остается загадкой.
Что мы узнаем, благодаря этому фильму? Что полиция на юге Италии (стране ЕС, между прочим) слилась с бандитскими кланами. Что любой горожанин в маленьком городке под Неаполем, будь он хоть распоследним уголовником, уверенно и без ошибок говорит по-английски с носителем языка. Что мафиозной семьей может руководить человек без жены (нечего антигерою сочувствовать!) и уж тем более без детей (нечего сочувствовать в квадрате!).
Нелепости начинаются с первой же сцены. Опытный боец ЦРУ, спецназовец, разведчик поворачивается к противнику (вероятно, вооруженному) спиной. Ладно, спишем на старость и сентиментальность. Очевидно, по той же самой причине многие диалоги герой ведет исключительно для зрителя, а не для собеседников. В общем, эволюция Роберта Макколла (две „к“, две „л“, как он сам про себя говорит) безрадостна. Если в первой части трилогии это тоскующий по жене вдовец, читающий книги интеллектуал, встающий на тропу войны исключительно из-за случайной собеседницы в баре, то теперь он превратился в холодную и тупую машину для убийств. Причем „тупую“ в самом прямом смысле слова. Он всё больше превращается в Джона Уика. Но тот, понятное дело, самурай. У него нет цели — только путь. А что есть у Макколла?
Подобную эволюцию от сложного и довольно интеллектуального кино до третьего „Великого уравнителя“ проходит и режиссер картины Антуан Фукуа. Создатель невероятного „Тренировочного дня“ (у Вашингтона „Оскар“ за этот фильм) и спорного, но всё же успешного „Падения Олимпа“ (там роль супергероя сыграл Джерральд Батлер) к 58 годам дошел до развесистой клюквы про насквозь коррумпированную Южную Италию с даже не комиксовскими — это бы еще ничего, — а абсолютно карикатурными персонажами. Про европейскую страну, где бандит может отрубить тесаком руку шефу полиции, где братки занимаются рэкетом, а не заплатившего владельца магазина просто цинично избивают, и где Мадонну (не ту, что певица, а ту что Богоматерь) вполне устраивает совершенное над злодеями отмщение. И аз воздам, как говорится.
У фильма огромные проблемы с развитием второстепенных персонажей и наличием внесюжетных деталей. Мы абсолютно ничего не узнали о главном женском персонаже (героиня Дакоты Фэннинг) кроме того, кто является ее родителями. Если вы смотрели первые две части, то вы и так догадаетесь без труда. Зачем нужно было вплетать в фильм футбол? Видимо, потому что фильм про футбольную страну.
Весь фильм зрителя не покидает ощущение, что всё это он где-то уже видел: город в один момент объединяется, чтобы выгнать бандитов (например, „Великолепная семерка“), свирепствует недалекий, но жестокий брат главного злодея (например, „Напролом“/Lockout), повешенного выбрасывают из окна и оставляют „всем в назидание“ (например, „Ганнибал“). С другой стороны, если вас интересуют исключительно разнообразие способов убийства нехороших парней в кадре и вы по каким-то причинам пропустили в этом году „Джона Уика“, то смело идите на Макколла. Чего-чего, а мертвых и покалеченных негодяев в кадре там будет достаточно.
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