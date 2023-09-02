101 способ убийства. Почему (не) надо смотреть третьего „Великого уравнителя“

Неубиваемый Роберт Макколл (в эстонском варианте фильм вообще носит название Kutsuge McCall) в неравной битве с сицилийскими мафиози (любая битва с участием Макколла — неравная для его противников) получает ранение, которое сам считает смертельным. Но все-таки неожиданно спасается, проникает на отходящий от пристани паром и оказывается в материковой части Италии, где его по счастливой случайности спасают местные жители. Но у этих жителей большие проблемы — их кошмарит местная каморра, у которой большие планы на захват побережья. Мафиози просто еще не знают, что за афроамериканец прибыл в их городок. Почему „Каморра“ начинает терроризировать именно это место, остается загадкой.

Что мы узнаем, благодаря этому фильму? Что полиция на юге Италии (стране ЕС, между прочим) слилась с бандитскими кланами. Что любой горожанин в маленьком городке под Неаполем, будь он хоть распоследним уголовником, уверенно и без ошибок говорит по-английски с носителем языка. Что мафиозной семьей может руководить человек без жены (нечего антигерою сочувствовать!) и уж тем более без детей (нечего сочувствовать в квадрате!).

Нелепости начинаются с первой же сцены. Опытный боец ЦРУ, спецназовец, разведчик поворачивается к противнику (вероятно, вооруженному) спиной. Ладно, спишем на старость и сентиментальность. Очевидно, по той же самой причине многие диалоги герой ведет исключительно для зрителя, а не для собеседников. В общем, эволюция Роберта Макколла (две „к“, две „л“, как он сам про себя говорит) безрадостна. Если в первой части трилогии это тоскующий по жене вдовец, читающий книги интеллектуал, встающий на тропу войны исключительно из-за случайной собеседницы в баре, то теперь он превратился в холодную и тупую машину для убийств. Причем „тупую“ в самом прямом смысле слова. Он всё больше превращается в Джона Уика. Но тот, понятное дело, самурай. У него нет цели — только путь. А что есть у Макколла?