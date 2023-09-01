На чемпионате мира по борьбе Эстонию представят восемь спортсменов

Чемпионат мира по борьбе 2023 года пройдет в столице Сербии Белграде с 16 по 24 сентября. Изначально соревнования должны были пройти в России, но из-за международных санкций в отношении соседней с Эстонией страны второй год подряд первенство пройдет в Сербии.

На чемпионате будет проводиться и квалификационный отбор на Олимпиаду 2024 года в Париже. Пять лучших борцов в каждой из весовых категорий получат путевки.

Эстонию на мировом первенстве представят восемь спортсменов.

Наиболее представительным будет команда борцов греко-римского стиля. В этом виде программы честь Эстонии станут защищать Хелари Мягисалу, Андреас Вялис, Рихард Карелсон и вернувшийся в большой спорт после двухлетней дисквалификации, связанной с нарушением антидопинговых правил, 38-летний Хейки Наби. Двукратный чемпион мира ранее заявил, что его цель - поехать на следующую Олимпиду и во имя этого он делает большую работу.

В вольной борьбе от Эстонии в Белграде выступят Эрик Рейнбок и Аймар Андрусе.

В женской борьбе Эстонию представят Виктория Вессе и опытная Эпп Мяэ.

Ранее за всю историю чемпионатов мира по борьбе сборная Эстонии в сумме завоевала десять медалей: две золотые, три серебряные и пять бронзовых. На прошлогоднем чемпионате, также проходившем в Белграде, у Эстонии была одна награда - бронзу выиграла Мяэ.

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