Спортивный директор „Флоры“: Уровень клуба достаточно хорош, и мы можем сравнивать себя с зарубежными академиями

В 2019-2021 годах „Флора“ добилась хороших результатов в еврокубках, и местные футбольные болельщики с нетерпением ждали аналогичного результата в прошлом и нынешнем году. Однако жизнь сложилась иначе, и теперь неопределенность, созданная в еврокубках, перенеслась и на игры чемпионата Эстонии.

Eesti Päevaleht побеседовала со спортивным директором „Флоры“ Норбертом Хуртом и узнала, на основе чего формировалась команда в последние годы и как это будет происходить в будущем. Мы также поинтересовались, стоит ли по-прежнему рассматривать возможность привлечения в команду иностранца на позицию ведущего нападающего и во сколько обойдется подписание игрока высокого уровня. Какова роль главного тренера Юргена Хенна в команде и насколько близок был тренер к переходу в финский клуб „ХИК“?