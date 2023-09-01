ОТ РЕДАКЦИИ | Сентябрь - время испытаний для учеников и родителей

В разных странах новый учебный год начинается в разное время: где-то раньше, где-то позже. В Эстонии он много десятилетий подряд начинается 1 сентября. Это связано с тем, что Эстония ранее входила в состав Российской империи, которая приняла календарь из Византии, где 1 сентября считался началом нового года. Поэтому в Эстонии дети с 1893 года отправляются в школу именно первого сентября.

В действительности в то время многое зависело и от того, когда заканчиваются сельскохозяйственные работы, потому что раньше дети в деревнях с малых лет помогали взрослым: пасли на лугу скот, работали в огороде и на поле, кормили скотину и стерегли гусей. Поэтому на практике для крестьянских детей учебный год начинался в разное время.В 1931 году 1 сентября стал законным началом нового учебного года и так осталось по сей день.

Первый осенний месяц для многих людей это время новых начинаний. Однако у детей это может вызвать сильное волнение и стресс: новая обстановка, новые знакомые, новые учителя. Сентябрь может стать испытанием даже для тех детей, которые идут в школу уже не в первый раз, а вместе с ними нервозности поддаются и родители, которые не знают, каким же станет учебный год для их детей. Поэтому поддержка очень важна. Родители должны показать ребенку, что они рядом в сложной ситуации и что они безусловно поддерживают его. Ребенок должен знать, что он всегда может поделиться своими переживаниями со взрослыми и попросить их о помощи, ведь зачастую дети сталкиваются в школе с проблемами, которые самостоятельно решить не в состоянии - насмешки, травля, запугивание и т.д. Родитель должен помогать и поддерживать ребенка все время, чтобы тот чувствовал себя уверенно и безопасно.